0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इप्पानमा विवाद

इप्पान उपमहासचिव दुलालले अध्यक्ष कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिप्रति ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ जनाउँदै संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १५:१४

२७ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) भित्र आगामी २४औं वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनलाई लिएर नेतृत्व तहमा विवाद चर्किएको छ ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले अध्यक्ष गणेश कार्कीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ जनाउँदै संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २३औं साधारणसभाले पारित गरेको विधान संशोधन तथा संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय अझै कार्यान्वयन नभई सोही निर्णय बेवास्ता गर्दै २४औं साधारणसभामा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको दाबी गरिएको छ ।

उनका अनुसार २१औं साधारणसभाले भानुभक्त पोखरेल संयोजकत्वमा गठन गरेको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २३औं साधारणसभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो ।

सोही सभाले संस्थालाई ६ महिनाभित्र महासंघमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसपछि नयाँ संरचनामा अधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको उल्लेख छ ।

दुलालले साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यसमितिको बैठकले उल्ट्याउन नपाउने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी निर्वाचनमा जानु ‘विधान विपरीत र कानुनी रूपमा विवादास्पद’ हुने दाबी गरेका छन् । उनले यस्तो अभ्यासले साधारणसभाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

अध्यक्ष गणेश कार्कीले यसअघि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले विधान संशोधन प्रक्रिया पूरा भइसकेको र कार्यसमितिलाई आवश्यक अधिकार प्राप्त भइसकेको उल्लेख गरिएको दुलालले जनाएका छन् । तर, उनले सोही विज्ञप्तिमै विधान मस्यौदा सुरक्षित रहेको उल्लेख हुनु र कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरिएको जस्तो देखिनु आफैंमा विरोधाभास भएको तर्क गरेका छन् ।

दुलालले २५ जेठ २०८३ मा सम्पन्न कार्यसमिति बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको विषयप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

उनका अनुसार यसरी विधान संशोधनअघि नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु संस्थागत सुशासन विपरीत हो ।

साधारणसभाले पारित गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सबै सदस्यको दायित्व भएको भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन मार्फत मात्र संस्थामा सुशासन कायम हुने र संस्थाको विश्वसनीयता बढ्ने बताए ।

यअसघि अध्यक्ष कार्कीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपमहासचिव दुलालले सार्वजनिक रूपमा विधान गायब भएको, विधान विपरीत साधारणसभा आयोजना गर्न लागिएको जस्ता अनर्गल र कपोलकल्पित प्रचार गरेको जनाएको थियो ।

इप्पान विवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेटमा प्रसारण लाइन प्राथमिकता स्वागतयोग्य, पीपीए पूर्णरूपमा खोल्न माग

बजेटमा प्रसारण लाइन प्राथमिकता स्वागतयोग्य, पीपीए पूर्णरूपमा खोल्न माग
ऊर्जा उत्पादकले आगामी बजेटका लागि दिए ५३ बुँदे सुझाव

ऊर्जा उत्पादकले आगामी बजेटका लागि दिए ५३ बुँदे सुझाव
इप्पानलाई साझेदार निकायकै रुपमा व्यवहार गर्छौं : ऊर्जामन्त्री

इप्पानलाई साझेदार निकायकै रुपमा व्यवहार गर्छौं : ऊर्जामन्त्री
हकप्रद सेयरका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति प्रावधान हटाउन इप्पानको माग

हकप्रद सेयरका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति प्रावधान हटाउन इप्पानको माग
विद्युत् उत्पादन मात्र हैन, खपतका योजना चाहिन्छ : इप्पान अध्यक्ष कार्की

विद्युत् उत्पादन मात्र हैन, खपतका योजना चाहिन्छ : इप्पान अध्यक्ष कार्की
पार्टी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिन इप्पानको माग

पार्टी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिन इप्पानको माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित