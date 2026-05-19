0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिंहदरबारमा विपक्षीहरूको छुट्टै छलफल

‘परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोल्न दिने वा नदिने, संसद् चल्न दिने वा नदिने भन्नेबारे साझा धारणा बनाउन छलफल भइरहेको छ,’ एक नेताले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १४:२५
फाइल तस्वीर

२७ जेठ, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि विपक्षी दलका नेताहरू छुट्टै छलफलमा जुटेका छन् ।

रास्वपाले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न र साझा धारणा बनाउन विपक्षीहरूको छलफल भइरहेको हो ।

‘परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोल्न दिने वा नदिने, संसद् चल्न दिने वा नदिने भन्नेबारे साझा धारणा बनाउन छलफल भइरहेको छ,’ एक नेताले भने ।

विपक्षीहरूको छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राप्रपाका नेताहरू छन् ।

विपक्षीहरूको छुट्टै छलफल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संगीत रोयल्टी बैंक खातामा ल्याउन पहल, ६ महिना लाग्ने

संगीत रोयल्टी बैंक खातामा ल्याउन पहल, ६ महिना लाग्ने
कोरियाबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकलाई मोटरसाइकल मर्मत तालिम

कोरियाबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकलाई मोटरसाइकल मर्मत तालिम
स्मार्ट हुलाक बनाउने सरकारी सपना : छैन जनशक्ति, साइकल र सार्वजनिक सवारीकै भर

स्मार्ट हुलाक बनाउने सरकारी सपना : छैन जनशक्ति, साइकल र सार्वजनिक सवारीकै भर
टी-२०आई अलराउन्डर वरियता : दीपेन्द्र हालसम्मकै उत्कृष्ट रेटिङका साथ चौथोमा उक्लिए

टी-२०आई अलराउन्डर वरियता : दीपेन्द्र हालसम्मकै उत्कृष्ट रेटिङका साथ चौथोमा उक्लिए
करका दर हरेरफेरमा अर्थमन्त्रीले राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्‍याएको ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोप

करका दर हरेरफेरमा अर्थमन्त्रीले राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्‍याएको ज्ञानेन्द्र शाहीको आरोप
देशभरि सडक पुललाई बजेटमा प्राथमिकता, रणनीतिक सडक र स्थानीयमा कति ?

देशभरि सडक पुललाई बजेटमा प्राथमिकता, रणनीतिक सडक र स्थानीयमा कति ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित

ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories
किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित