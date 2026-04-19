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प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्र गम्भीर संकटको भुमरीमा पर्‍यो : रामबहादुर थापा

यी संकटको समाधान प्रधामनन्त्री बालेन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको हातमा रहेको बताए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १६:४८

२७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले देश गम्भीर संकटको भुमरीमा फसेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘आज देश गम्भीर राष्ट्रिय संकटको भूमरीमा फसेको छ । यो संकट दुइटा परिघटनाबाट उत्पन्न भएको हाम्रो ठहर छ,’ बादलले भने ।

‘पहिलो घटना जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालको भारतको जग्गा मिचेको भन्नेबाट संकट उत्पन्न भएको हो,’ बादलले भने, ‘त्यो घोषणा र अभिव्यक्तिबाट यो संकट उत्पन्न भएको हो । यो घोषणा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण जानुको ठीक एक दिन अगाडि आकस्मिक रूपमा यो रोष्ट्रममा आएर उहाँले त्यो सन्देश दिनुभएको हो ।’

त्यो बिन्दुबाट अर्को रास्वपाका सभापति लामिछाने दिल्लीमा गएर जुन विचार व्यक्त गरेको अर्को बिन्दु रहेको उनले बताए । ‘हामी विगतका बोझ लिएर अगाडि बढ्न चाहँदैनौं, यो अभिव्यक्तिले संकट पैदा गरेको हो,’ उनले भने ।

त्यो बिन्दुबाट पछाडि फर्केर हेर्दा भदौ २३ र २४ गतेबाट संसद् विघटन र नयाँ सरकार गठन जोडिने उनले बताए । ‘त्यो बेला एक जनप्रतिनिधिले अर्को जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बन्नुछ भने अमुक दूतावासको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने विगतका घटना पुन:स्मरण भएर आउँछ,’ उनले भने ।

‘रास्वपाका तत्कालीन महासचिव मुकुल ढकालको सनसनीखेज खुलासा व्यक्त गर्नुभएको थियो, कुनै शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री हुनका निम्ती म जे पनि सम्झौता गर्न तयार छु, त्यो कुरा भारतको प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याइदेउ भन्ने,’ बादलले अगाडि भने, ‘त्यो बिन्दु र यो बिन्दु जोडेर हेर्दा संकटको स्रोत थाहा हुन्छ ।’

यी संकटको समाधान प्रधामनन्त्री बालेन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको हातमा रहेको बताए ।

त्यसमा बालेनले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्ने वा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई माफी माग्न लाउने वा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउने रहेको उनले बताए ।

रामबहादुर थापा 'बादल'
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