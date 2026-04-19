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अफगानिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा पाकिस्तानको हवाई आक्रमण

सैन्य कारबाहीमा कम्तीमा २६ जना विद्रोहीहरू मारिएका छन्।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते २२:३०

२७ जेठ, काठमाडौँ । पाकिस्तानको सेनाले अफगानिस्तानसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा विद्रोहीहरूका ठेगानाहरूलाई निशाना बनाएर हवाई आक्रमण गरेको छ।

यस सैन्य कारबाहीमा कम्तीमा २६ जना विद्रोहीहरू मारिएका छन्। पाकिस्तानका सूचना मन्त्री अताउल्लाह तरारले बुधबार यस घटनाको पुष्टि गर्दै आधिकारिक जानकारी दिएका हुन्।

तालिबान अधिकारीहरूका अनुसार पाकिस्तानले अफगानिस्तानका तीनवटा प्रान्तहरूमा यी हवाई हमलाहरू गरेको हो।

यस आक्रमणमा परी ११ जना बालबालिकासहित १३ जना सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान गएको तालिबानले दाबी गरेको छ।

अफगानिस्तान पाकिस्तान
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