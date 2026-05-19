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सरकारलाई ट्रेड युनियन हटाउने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशले पाएन निरन्तरता

सरकारलाई विभिन्न ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १६:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सरकारलाई निजामती सेवाका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ ।
  • संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।

२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारलाई विभिन्न ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने  अध्यादेश र त्यसको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने अर्को आदेश गरेको हो ।

संवैधानिक इजलाशको यो आदेशसँगै ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको निजामती अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

 

ट्रेड युनियन
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