केन विलियमसनले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास

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- न्युजिल्यान्डका ३५ वर्षीय ब्याटर केन विलियमसनले इङ्गल्याण्ड विरुद्धको टेस्ट शृंखलाकै बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् ।
- विलियमसनले भने, "मैले केही समयको लागि यसको बारेमा सोचेको छु, तर पछिल्ला केही दिनहरूमा यो स्पष्ट भएको छ कि अब सही समय हो ।"
- उनले ११० टेस्टमा न्युजिल्यान्डका लागि सर्वाधिक ९५१५ रन बनाउनुका साथै २०२१ मा टोलीलाई पहिलो विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि दिलाएका थिए ।
२९ जेठ, काठमाडौं । केन विलियमसनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् । सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सुरु गरेका केनले इङ्गल्याण्डमा जारी टेस्ट शृंखलाको बीचमा नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका हुन् ।
३५ वर्षीय विलियमसनले लड्र्समा भएको पहिलो टेस्टमा न्युजिल्याण्डको पराजयमा ० र १८ रन बनाएका थिए । केनले ओभल र ट्रेन्ट ब्रिजमा हुने अर्काे दुई खेलअघि नै सन्यासको घोषणा गरेका हुन् ।
‘मैले केही समयको लागि यसको बारेमा सोचेको छु, तर पछिल्ला केही दिनहरूमा यो स्पष्ट भएको छ कि अब सही समय हो’ विलियमसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने, ‘मैले सधैं अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको लागि बलियो ड्राइभ र भोक महसुस गरेको छु । र म यो जान्दा गर्व गर्छु कि मैले न्युजिल्याण्डको लागि खेलेको हरेक खेलमा मेरो सबैथोक दिएको छु । कम केहि पनि जारी राख्नु सही हुनेछैन र म आफ्नै सर्तहरूमा पद त्याग गर्न भाग्यशाली महसुस गर्छ ।’
विलियमसनले ११० खेलमा ५४.०६ को औसतमा ९५१५ रन बनाएर टेस्ट क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको रूपमा आफ्नो नाम लेखाए ।
उनले २०२१ मा भारतविरुद्धको पहिलो विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा न्युजिल्यान्डलाई जित दिलाए । उनले १७५ खेलमा ७२५६ एकदिवसीय रन र ९३ खेलमा २५७५ टी–२० रन बनाए ।
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