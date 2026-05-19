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रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ : महामन्त्री बुर्लाकोटी

पार्टी स्थापनाको चार वर्षको छोटो समयमा पार्टीको काँधमा देश निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकाले पार्टी पङ्क्तिसमेत अनुशासित हुनुपर्ने महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते २१:४०

२९ जेठ, कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू अब संयम, जिम्मेवार र अनुशासित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

रास्वपा गण्डकी प्रदेश समितिको प्रथम अधिवेशनको शुक्रबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पार्टी स्थापनाको चार वर्षको छोटो समयमा पार्टीको काँधमा देश निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकाले पार्टी पङ्क्तिसमेत अनुशासित हुनुपर्ने महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।

‘अधिवेशनहरूले नीति र नेतृत्वमा खार्दै लैजान्छ । हामीलाई पनि महाधिवेशनको चटारो छ, हामी बृहत्तर पार्टी निर्माणमा लागेका छौं र आफैँलाई कसी लगाउनुपर्ने ठाउँमा आएका छौं,’ उनले भने, ‘एक बखत हामी धेरै भोकाएका थियौं, अहिले मोटाएका छौं, अब हामीले धेरै चिजहरूमा संयम हुनुपर्दछ ।’

रास्वपा नेताकार्यकर्ता संयम हुनसके पार्टी कमजोर नहुने उनले दाबी गरे ।

उनले कुनै एक व्यक्तिका लागि पार्टी स्थापना गरेर पद सृजना नगरिएको भन्दै रास्वपा यो देशका सबै नेपाली नागरिकका लागि भएको र देश निर्माण गरिछाड्ने उल्लेख गरे । ‘हामी सबैकोे योेगदानका कारण पार्र्टी बनेको हो, हाम्रो राजनीतिक भविष्य खोज्नका लागि पार्टीमा जोडिएको होइन, देशको भविष्य निर्माण गर्न रास्वपामा जोडिएका हौं, त्यसैले सबै जना तोकिएको जिम्मेवारीमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने । –रासस

रास्वपा नेता-कार्यकर्ता
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