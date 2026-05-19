चितवनको इच्छाकामना आधारभूत अस्पताल निर्माण चालु आर्थिक वर्षभित्रै सकिने

३० जेठ, चितवन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ४ कुरिनटारमा चालु आर्थिक बर्ष भित्र नै पालिका स्तरीय आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनको तयारी अगाडि बढाइएको छ । १५ शैंयाको अस्पताल भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट निर्माण थालिएको अस्पताल भवनको लागत १३ करोड रहेको छ । सुरुमा जग्गा सम्बन्धी विवादका कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको भए पनि पछि विवाद समाधान गरेर कामलाई गति दिइएको पालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले बताए ।
सन्तोषी जेभी नुवाकोटले निर्माण गरेको भवनको लागत अनुमान १९ करोड रहेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म साढे १० करोड भुक्तानी लिइसकेको छ । भवनको संरचनासँगै भित्र औजार उपकरणहरु जडान तथा तयारीको काम पनि सुरु गरिएको छ ।
अस्पतालमा ओपीडीसहित, माइनर ओटी, आँखा, दाँत, फिजियोथेरापी, ल्याब, फार्मेसी, एक्सरे, भिडियो एक्सरे लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध हुने पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले जानकारी दिए । अस्पतालमा एक जना कन्सल्टेन्ट मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित ४ जना मेडिकल अफिसरसहित करीव ४० जना स्वास्थ्यकर्मी रहने प्रमुख प्रशासकिय बस्नेतले बताए ।
अस्पतालमा चितवन इच्छाकामनाका जनतासँगै तनहुँ, गोरखा र धादिङका सेवाग्राहीहरु पनि उपचार सेवाबाट लाभान्वित हुने विश्वास पालिकाले लिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बस्नेतले बताए । पालिकाले हाल सञ्चालन गरेको नगर अस्पतालमा दैनिक १५० देखि २ सयसम्म बिरामी आउने गरेका छन् । अहिले १० थरी सेवा प्रदान गरेको अस्पतालले नयाँ भवनबाट थप ७ वटा सेवा थप गर्ने योजना बनाएको छ ।
आधारभूत अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा विस्तार गर्न आवश्यकता रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको अस्पतालमा राजमार्गमा हुने दुर्घटना सम्बन्धी घाइतेहरुको पनि उपचार गर्न सहज हुने पालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
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