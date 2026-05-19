+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा लुम्बिनी प्रदेश सभापति पदमा ६ जनाको उम्मेदवारी, कसको पृष्ठभूमि के ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा सभापति पदमा ६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

0Comments
Shares
टोपराज शर्मा टोपराज शर्मा
२०८३ जेठ ३० गते १७:२२

३० जेठ, बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा सभापति पदमा ६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

दाङमा जारी अधिवेशनमा प्रदेशको नेतृत्वका लागि प्रदेश उपसभापति शालिकराम घिमिरे, केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्य गोपाल घिमिरे, केन्द्रीय विभाग सदस्य मधुप्रसाद अर्याल, केन्द्रीय विभाग सदस्य गणेश पौडेल, प्रतिनिधिसभाकी समानुपातिक सांसद मञ्जु ज्ञवाली भुसाल र बाँकेका डा.राजकुमार सुवेदीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

शालिकराम घिमिरे रास्वपा स्थापना कालदेखि पार्टीमा प्रदेश सदस्य कोषाध्यक्ष हुँदै उपसभापति भएका हुन् । मधु अर्याल रुपन्देही–३ का क्षेत्रीय सभापति थिए । उनी रुपन्देही–३ को उपचुनावका लागि ९ जना प्रारम्भिक उम्मेदवारमा छनोट भएका थिए । उनी मन्टेश्वरी स्कूल सञ्चालक र मन्टेश्वरी सामानका विक्रेता व्यवसायी समेत हुन् ।

गणेश पौडेल २०७९ को संघीय संसद चुनावमा रुपन्देही–२ का उम्मेदवार हुन् । उनी विभिन्न वामपन्थी दलहरू परिवर्तन गर्दै रास्वपा प्रवेश गरेका थिए ।

मञ्जु भुसाल समानुपातिक संघीय सांसद हुन् । निर्माण व्यवसायीसमेत रहेकी उनी विगतमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले हुँदै २०८२ सालमा रास्वपा प्रवेशी गरेकी हुन् ।

गोपाल घिमिरे गत फागुन २१ को चुनावमा रुपन्देही–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारका आकांक्षी थिए । तर, सुलभ खरेलले टिकट पाएका थिए ।

सहमतिमा सभापति हुन चाहेका हालका प्रदेश सभापति देवराज पाठकले उम्मेदवारी नदिएपछि अब अन्य आकांक्षीबीच सहमतिको सम्भावना क्षीण रहेकाले चुनावबाट नेतृत्व चयन हुने निश्चित जस्तै बनेको अधिवेशनमा सहभागी एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए ।

अधिवेशनमा करिब ८४३ जना प्रतिनिधि मतदाता छन् ।

प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेश समिति, प्रदेशका जिल्ला समिति, प्रदेश समिति माथिका प्रदेश भित्रका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, विभागका पदाधिकारी र सदस्य, निर्वाचन क्षेत्रीय समिति संयोजक र सहसंयोजक, स्थानीय तहका सभापति सबै र महानगरबाट ४, उपमहानगरबाट ३, नगरपालिकाबाट २ र गाउंपालिकाको एकजना पालिका समितिबाट मनोनित भएर आएका प्रतिनिधि मतदाता छन् ।

रास्वपा अधिवेशन रास्वपा लुम्बिनी प्रदेश
लेखक
टोपराज शर्मा

शर्मा अनलाइनखबरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गण्डकीमा रास्वपा : अधिकांश जिल्लामा रोचक प्रतिस्पर्धा, बागलुङ विवादित

गण्डकीमा रास्वपा : अधिकांश जिल्लामा रोचक प्रतिस्पर्धा, बागलुङ विवादित
रास्वपा अधिवेशन : कुन जिल्लामा सभापति को ?

रास्वपा अधिवेशन : कुन जिल्लामा सभापति को ?
रास्वपा अधिवेशन : मोरङमा सामान्य, सुनसरी हात हालाहाल

रास्वपा अधिवेशन : मोरङमा सामान्य, सुनसरी हात हालाहाल
रास्वपा कास्कीको सभापतिमा १ मतले यदुनाथ अधिकारी विजयी

रास्वपा कास्कीको सभापतिमा १ मतले यदुनाथ अधिकारी विजयी
वडा सभापति भेला गरेर चुनाव गरेपछि रास्वपाको जनकपुर उपमहानगर अधिवेशन विवादित

वडा सभापति भेला गरेर चुनाव गरेपछि रास्वपाको जनकपुर उपमहानगर अधिवेशन विवादित
रास्वपाका ६ महानगर सभापति : कस्तो छ पृष्ठभूमि ?

रास्वपाका ६ महानगर सभापति : कस्तो छ पृष्ठभूमि ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो
सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

सांसदको चेतनामाथि अर्थमन्त्रीको धावा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories
फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

फुटबलको महाकुम्भ सुरु हुँदै

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित