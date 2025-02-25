नेसनल स्पोर्ट क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिपको उपाधि रोनक र स्वस्तिकालाई

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- रोनक उप्रेती र स्वस्तिका चौधरीले नेशनल स्पोर्ट क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिप २०२६ को पुरुष तथा महिलातर्फको उपाधि जितेका छन् ।
- प्रतियोगिताका विजेताले जनही ३० हजार रुपैयाँ नगद, पदक तथा करिब एक लाख रुपैयाँ बराबरको खेल सामग्री प्राप्त गरेका छन् ।
- नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्ट एसोसिएसनद्वारा आयोजित सो एकदिने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ ३५ र महिलातर्फ ७ खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए ।
३० जेठ, काठमाडौ । रोनक उप्रेती र स्वस्तिका चौधरीले नेशनल स्पोर्ट क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिप २०२६ को उपाधि जितेका छन् ।
नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्ट एसोसिएन (एनसीएसए)को आयोजनमा शनिवार सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा रोनक पुरुषतर्फ र स्वस्तिका महिलातर्फ च्याम्पियन बने ।
च्याम्पियन दुवैले नगद ३० हजारसहित मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
यसैगरी पुरुषतर्फ पेम्बा छेवाङ तामाङ दोस्रो र सुलभ राई तेस्रो भए । महिलातर्फ मनिषा बुढा मगर दोस्रो र रबिका महर्जन तेस्रो भए ।
दोस्रो भएका दुवै खेलाडीले समान २० हजार र तेस्रो भएका दुवै खेलाडीले समान १० हजार नगद प्राप्त गरे ।
यस्तै महिला र पुरुष दुवैमा शीर्ष तीन हात पार्ने खेलाडीले गेयर पार्टनर पेलियट नेपालले प्रत्येक खेलाडीलाई करिब एक लाख बराबरको खेल सामाग्री प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौं स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ सेन्टरमा भएको एकदिने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ ३५ र महिलातर्फ ७ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य सचिव राम चरित्र महेताले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए ।
पुरुषतर्फ क्वालिफिकेसन राउण्डबाट अन्तिम चरणमा ८ खेलाडी छनोट भएका थिए । अन्तिम चरणमा छनोट भएका ८ खेलाडीको प्रतिस्पर्धाबाट विजेताको टुङ्गो लागेको हो ।
गत वर्ष एनसीएसले ६ वर्षको ब्रेकपछि नेशनल स्पोर्ट क्लाइम्बिङ च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको थियो । त्यसलाई यस वर्ष निरन्तरा दिँदै बोल्डरिङ विधाको नेशनल च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको हो ।
एनसीएसएका अध्यक्ष रमेश पौडेलले आगामी दिनमा वार्षिक कार्यक्रमको क्यालेन्डर नै बनाएर हरेक वर्ष राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने जानकारी दिए ।
नेपालमा क्लाइम्बिङ स्पोर्टको ठूलो सम्भावना रहेको र नेसनल च्याम्पियनसिपमा यस वर्ष खेलाडीको संख्या पनि बढेको र आगामी दिनमा नयाँ खेलाडीहरुका लागि राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप खेल्नका लागि समेत अवसर हुने उनले बताए ।
प्रतियोगिताको विजेता खेलाडीहरुलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सहमहासचिव रामजी बहादुर श्रेष्ठ, एनसीएसएका अध्यक्ष रमेश पौडेलल लगायतले मेडल, पुरस्कार, प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।
प्रतियोगितालाई पेलिएट नेपाल, एलाइट एक्सपेड, एट के एक्सपेडिसन्स, अल्टीप्रो एडभेन्चर, सातोरी एडभेन्चर, सेभेन समिट ट्रेक्स, १४ पिक्स एक्सपेडिसन, बिल, पाओनिर एडभेन्चरले र ब्ल्याक डायमन्डले सहयोग गरेको थियो ।
नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न छनोट हुने महिला र पुरुष १-१ खेलाडीलाई ब्ल्याक डायमन्टले गेयर स्पोन्सर गर्ने घोषणा समेत गरेको हो ।
यस्तै टेक्निल पार्टनरमा नेपाल नेशनल माउन्टेन गाइड एसोसिएन रहेको थियो भने इन्डियन माउन्टेनिरिङ फाउण्डेसनले टेक्निकल सहयोग गरेको थियो ।
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