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काठमाडौं महानगरको अभियान ‍: मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिन घरदैलोमै

२०८३ जेठ ३१ गते १३:०१ २०८३ जेठ ३१ गते १३:०१

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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काठमाडौं महानगरको अभियान ‍: मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिन घरदैलोमै

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिकाले समुदायस्तरमै निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य परामर्श शिविर अभियान शुरु गरेको छ।

३१ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले समुदायस्तरमै निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेको छ । महानगरले शनिबारदेखि विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य परामर्श शिविर सञ्चालन सुरु गरेको हो ।

महानगरपालिकाका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य प्लेटफर्म ‘ह्याप्पी माइन्ड्स’ सँगको सहकार्यमा अभियान सञ्चालन गरिएको हो । यस अभियानले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान, प्रारम्भिक परामर्श तथा आवश्यक सेवामा पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘स्पीड काउन्सिलिङ’ मोडलमा आधारित शिविरमार्फत सेवाग्राहीले १५ मिनेटसम्म व्यक्तिगत तथा गोप्य परामर्श लिन सक्नेछन् ।

मानसिक तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन, पारिवारिक समस्या वा अन्य मनोसामाजिक चुनौती सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूले विशेषज्ञबाट प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने महानगरले जनाएको छ ।

महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार अभियानको उद्देश्य परामर्श सेवा प्रदान गर्नु मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यप्रति समाजमा रहेको संकोच, भ्रम र लाञ्छनालाई कम गर्नु पनि हो ।

त्यसका लागि विशेष टोलीहरूले समुदायमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, घरदैलोमा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा दिने तथा परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नेछन् ।

महानगरका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न हिस्सा बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

शिविर तालिका

(जुन १३) — भगवान पाउ पार्क (बिहान ८–११ बजे), कमलपोखरी (दिउँसो ४–७ बजे)

(जुन १४) — हनुमान मन्दिर, खरिबोट (दिउँसो ४–७ बजे)

(जुन १५) — बौद्ध स्तूप (दिउँसो ४–७ बजे)

(जुन १७) — ठहिटी–नानी, इटुम्बहाल (बिहान ११–दिउँसो २ बजे)

(जुन १८) — गहना पोखरी (दिउँसो ४–७ बजे)

(जुन १९) — चिबाहाल दम्तोल (बिहान ९–१२ बजे)

(जुन २०) — हाँडीगाउँ डबली (दिउँसो २–६ बजे)

(जुन २१) — काठमाडौं दरबार स्क्वायर (दिउँसो ४–७ बजे)

काटमाठौं महानगर मानसिक स्वास्थ्य
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
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