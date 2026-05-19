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काठमाडौं महानगर लक्ष्य : नि:शुल्क पिउने पानी र सर्वसुलभ सार्वजनिक शौचालय

नि:शुल्क पिउने पानी तथा सार्वजनिक शौचालयको अवधारणालाई निरन्तरता दिन थप स्थानमा खानेपानी बुथ तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३१ गते १५:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आवधिक, रणनीतिक र क्षेत्रगत सहरी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
  • महानगरले विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक भवनको विपद् सुरक्षा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र मनसुन पूर्वतयारी योजना लागू गर्ने बताएको छ ।
  • सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने तथा निःशुल्क पिउने पानी र सार्वजनिक शौचालयको पहुँच विस्तार गर्ने महानगरको नीति छ ।

३१ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरी योजना अन्तर्गत आवधिक, रणनीतिक तथा क्षेत्रगत योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो योजना उल्लेख छ । ‘विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सूचना तथा विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘मौसामजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।’

विद्यालय, अस्पताल, होटल, सपिङ मल, सार्वजनिक भवन तथा बहुउद्देश्यीय संरचनाको विपद् सुरक्षा मापदण्ड तर्जुमा गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण तथा नियमित सुरक्षा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन ल्याउने पनि महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालित परियोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि सम्बद्ध पक्षसँग भएको सम्झौता पुनरावलोकन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘महानगरवासीको स्वच्छ पिउने पानीको हक प्राथमिकतामा राखी सहज, सुलभ र गुणस्तरीय पानी वितरणमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरिने छ ।’

त्यस्तै नि:शुल्क पिउने पानी तथा सार्वजनिक शौचालयको अवधारणालाई निरन्तरता दिन थप स्थानमा खानेपानी बुथ तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगर नि:शुल्क पिउने पानी सार्वजनिक शौचालय
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