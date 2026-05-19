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भिरबाट टेम्पो खसालिएको घटना : १० वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ को गाईबाँधेमा वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा सडकबाट टेम्पो भिरमा खसालिएको घटनामा सोधपुछका लागि प्रहरीले १० जना वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३१ गते १८:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलालीको गोदावरीमा वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पो भिरमा खसालेको घटनामा सोधपुछका लागि प्रहरीले १० जना वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
  • भीमदत्त राजमार्ग क्षेत्रमा धनादेवी धामीले खुद्रा पसलका रूपमा प्रयोग गरेको टेम्पो वन कर्मचारीले भिरबाट खसालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।
  • डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले भने सडक छेउको छाप्रो हटाउने क्रममा सन्तुलन नमिल्दा कवाड भइसकेको टेम्पो भिरबाट खसेको दाबी गरेको छ ।

३१ जेठ, धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ को गाईबाँधेमा वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा सडकबाट टेम्पो भिरमा खसालिएको घटनामा सोधपुछका लागि प्रहरीले १० जना वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले छ र इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले चार जना गरी १० जना वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले वन कर्मचारीलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार गाईबाँधेमा महिलाले खुद्रा सामान बिक्री गर्न प्रयोग गर्दै आएको टेम्पो भिरबाट खसाल्ने कार्यमा संलग्न भएका कर्मचारीको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।

भीमदत्त राजमार्ग क्षेत्रको वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा शुक्रबार गाईबाँधेमा धनादेवी धामीले खुद्रा पसलका लागि प्रयोग गर्ने गरेको टेम्पो वन कर्मचारी र वन रक्षकले भिरबाट खसालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले आइतबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त टेम्पो कवाड भइसकेको र छाप्रोका रूपमा प्रयोग गरेर सडक छेउमा राखिएको जनाएको छ ।

विगतदेखि नै छाप्रो हटाउन भन्दा समेत आनाकानी गरेपछि शुक्रबार बल प्रयोग गरेर हटाइरहेको अवस्थामा भिरालो भूगोल र सन्तुलन नमिल्दा भिरबाट खसेको दाबी वन कार्यालयले गरेको थियो ।

वन कर्मचारी
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