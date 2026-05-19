गुल्मीमा खोलामा डुबेर बालकको मृत्यु

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- गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–३ स्थित छल्दी खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर ११ वर्षीय बालक लुकबहादुर गन्धर्वको मृत्यु भएको छ।
३१ जेठ, गुल्मी । गुल्मीमा खोलामा डुबरे एक जना बालकको मृत्यु भएको छ ।
मुसिकोट नगरपालिका–३ टेगाका ११ वर्षीय बालक लुकबहादुर गन्धर्वको लसाहस्थित छल्दी खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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