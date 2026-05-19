+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इजरायली मन्त्री भन्छन्- ट्रम्पको सम्झौता मान्न बाध्य छैनौं

‘ट्रम्पको सम्झौता मान्न हामी विवश छैनौं । इजरायल अमेरिकाको अधीनमा छैन । हामी एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हौं ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते १४:००

१ असार, काठमाडौं । इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इतमार बेन–ग्वेरले अमेरिका र इरानबीच घोषित सम्झौता आफ्नो मुलुकका लागि बाध्यकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्झौता इरानका लागि बाध्यकारी नरहेको बताएका हुन् ।

इतामारले लेखेका छन्, ‘ट्रम्पको सम्झौता मान्न हामी विवश छैनौं । इजरायल अमेरिकाको अधीनमा छैन । हामी एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हौं ।’

इजरायल सरकारको जिम्मेवारी इजरायली नागरिक, आईडीएफका सैनिक र यहुदी समुदायका प्रति रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इतामारले आफ्नो पोस्टमा इजरायल कुनै ‘अस्थिर देश’ नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि हामी अमेरिकासँग प्रेम गर्छौं र राष्ट्रपति ट्रम्प प्रति आभारी छौं । तर, पनि इजरायल कुनै ‘बनाना स्टेट’ (केरा राज्य) होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘म यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार भन्दै आएको छु र अहम स्थानमा पनि दोहो¥याउँदै आएको छु ।’

इतामारले हिज्बुल्लाहलाई पूर्णतया समाप्त नगर्दासम्म इजरायलले कुनै पनि सम्झौताका प्रति सहमत आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनी कट्टर दक्षिणपन्थी नेता मानिन्छन् ।

अमेरिका-इरान सहमति इजरायल डोनाल्ड ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिमा पूर्वआईजीपी खापुङको टिप्पणी– ‘कानुन बमोजिम नै त होला‍‍…’

मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिमा पूर्वआईजीपी खापुङको टिप्पणी– ‘कानुन बमोजिम नै त होला‍‍…’
नेपाली जनताले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, तीव्र विकास, शान्ति चाहेका छन् : राष्ट्रपति

नेपाली जनताले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, तीव्र विकास, शान्ति चाहेका छन् : राष्ट्रपति
कर्णाली सरकारले चलचित्रलाई १ करोड दिने सहमति भएको छ : सांसद शाही

कर्णाली सरकारले चलचित्रलाई १ करोड दिने सहमति भएको छ : सांसद शाही
शिक्षामन्त्रीसँग स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता

शिक्षामन्त्रीसँग स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता
ललितपुर महानगरमा ‘एलएमसी ई–चलान’ सुरु, क्यूआर स्क्यान गरेरै जरिबाना तिर्न सकिने

ललितपुर महानगरमा ‘एलएमसी ई–चलान’ सुरु, क्यूआर स्क्यान गरेरै जरिबाना तिर्न सकिने
‘अडियो डिस्क्रिप्सन’ नहुँदा सिनेमा हल पुगेर पनि खिन्न हुनुपर्छ दृष्टिविहीन

‘अडियो डिस्क्रिप्सन’ नहुँदा सिनेमा हल पुगेर पनि खिन्न हुनुपर्छ दृष्टिविहीन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित