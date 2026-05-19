+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
खनाल-वाङ यी भेटवार्ता :

चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता

चीनले भन्यो– नेपालको सुशासन र विकास एजेण्डामा सघाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चीनका विदेशमन्त्री तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य वाङ यी बीच सोमबार बेइजिङमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा दुवै पक्षले यी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते २२:३८

१ असार, बेइजिङ । नेपालले आफ्नो भूमि चीनविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पुन: व्यक्त गरेको छ ।

चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो दृढ समर्थन दोहोर्‍याउँदै सुशासन र आर्थिक विकासका प्राथमिकतामा पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चीनका विदेशमन्त्री तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य वाङ यी बीच सोमबार बेइजिङमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा दुवै पक्षले यी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्धका समग्र आयामबारे गहन छलफल भएको थियो ।

नेपाली पक्षले ‘एक चीन नीति’प्रतिको आफ्नो  प्रतिबद्धता पुन: दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्धका गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट गरेको थियो ।

जवाफमा चिनियाँ पक्षले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान तथा समर्थन दोहोर्‍याएको थियो ।

साथै, नेपाल सरकारले अघि सारेका सुशासन र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकतामा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

वार्ताका क्रममा दुवै पक्षले एकअर्काका प्राथमिकता र संवेदनशीलताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए ।

पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विगतमा सहमति भएका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले व्यक्त गरेका छन् ।

क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा साझा हितका विषयमा सहकार्य थप विस्तार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको जनाइएको छ ।

द्विपक्षीय वार्तापछि विदेशमन्त्री वाङ यीले मन्त्री खनालको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए ।

यसअघि मन्त्री खनालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ हाईसिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।

भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने तथा पार्टी–पार्टीबीचको आदानप्रदान विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो ।

सोमबार नै मन्त्री खनालले चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको तिब्बती पठार अनुसन्धान संस्थानको भ्रमण गरेका थिए ।

भ्रमणका क्रममा उनलाई संस्थानका गतिविधि तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत नेपाली संस्थासँग भइरहेको सहकार्यबारे जानकारी गराइएको थियो ।

मन्त्री खनालले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल–चीन सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

भेटवार्तापछि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको वक्तव्य :

No description available.

खनाल-वाङ यी भेटवार्ता नेपाल चीन सम्बन्ध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पहिलो हाफमा केप भर्डेसँग स्पेनको बराबरी

पहिलो हाफमा केप भर्डेसँग स्पेनको बराबरी
विषादीरहित आँप खान पाइरहेछन् उपभोक्ता ?

विषादीरहित आँप खान पाइरहेछन् उपभोक्ता ?
काठमाडौंमा यसरी मनाइयो भुमे पर्व (तस्वीरहरू)

काठमाडौंमा यसरी मनाइयो भुमे पर्व (तस्वीरहरू)
बेइजिङमा खनाल-वाङ यी भेटवार्ता : नेपाल-चीन सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता

बेइजिङमा खनाल-वाङ यी भेटवार्ता : नेपाल-चीन सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता
रास्वपा कर्णाली प्रदेश अधिवेशन : सोमबार पनि सुरु भएन मतदान

रास्वपा कर्णाली प्रदेश अधिवेशन : सोमबार पनि सुरु भएन मतदान
१०औं राष्ट्रिय महिला बास्केटबल : ट्रेनिङ ग्राउण्ड, बुढानिलकण्ठ, अन्नपूर्ण र आइएसए विजयी

१०औं राष्ट्रिय महिला बास्केटबल : ट्रेनिङ ग्राउण्ड, बुढानिलकण्ठ, अन्नपूर्ण र आइएसए विजयी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित