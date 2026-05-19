रास्वपा सुदूरपश्चिमको सभापति चयन गर्न रातभर मतदान, मतगणना आजै

२ असार, धनगढी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सुदूरपश्चिमको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सोमबार राति ९ बजेदेखि सुरू भएको मतदान जारी छ ।
सभापतिसहित १६ भूगोल र १५ खुला तथा समावेशी सदस्य चयन गर्न सुरू भएको मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार मतदान सकिए लगत्तै मंगलबार नै मतगणना गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सभापतिमा निवर्तमान सभापति इन्जिनियर प्रकाश विष्ट र प्रतिनिधि सभा सदस्य जनक सिंह धामीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कुल खसेको मतको ५१ प्रतिशत कटाउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ ।
सभापति, भूगोल, समावेशी र खुला सदस्यको मतगणना सकेपछि मंगलबार नै दोस्रो चरणको मतदान गर्ने तयारी समेत थालिएको छ ।
पहिलो चरणमै सभापति निर्वाचित भएमा दोस्रो चरणमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री (२) पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । कार्य समिति सदस्य पदको निर्वाचन पनि दोस्रो चरणमा हुनेछ ।
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