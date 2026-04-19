२ जेठ, काठमाडौं । सेफ सन्तोष साह रिहा भएका छन् । बैंकिङ कसुर तथा ठगीको आरोपमा समातिएका साह सोमबार रिहा भएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले साहलाई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको बताए । उनी शनिबार जकनकपुरबाट पक्राउ परेका थिए ।
उनीविरुद्ध सकुन्तला अधिकारी (थापा)ले उनीविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् । होटल किन्ने भन्दै रकम नदिएर ठगी गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए ।
साहविरुद्ध यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको थियो । ३० जेठ २०८२ मा २५ लाख बिगो र १ लाख २५ हजार जरिवानाका साथै १ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो । यसमा पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी नै रहेको भन्दै प्रहरीले छाडेको हो ।
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