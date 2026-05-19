हुम्लाको अदानचुलीमा हेलिप्याड निर्माण

२ असार, हुम्ला । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका- ५ काे बारीगाउँमा नेपाली सेनाले हेलिप्याड निर्माण गरेकाे छ।
अदानचुली गाउँपालिका- ४,५ र ६ नम्बर वडालाई मध्यनजर गरी विपद प्रतिकार्य तथा सुत्केरी उद्धारका लागि लक्षित गरी हेलिप्याड निर्माण गरिएको हाे ।
१० लाख रुपैयाँकाे लागतमा हेलिप्याड निर्माण भएकाे शत्रुभञ्जन गुल्मका गुल्मपति हरिबावु श्रेष्ठले जानकारी दिए।
३ वटा वडाका ३ हजार २ सय स्थानीय लाभान्वित हुने शत्रुभञ्जन गुल्मका गुल्मपति श्रेष्ठले बताए।
हेलिप्याड निर्माण गरी अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष माेहनबिकम सिहंललाई हस्तान्तरण गरिएकाे उनले बताए ।
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