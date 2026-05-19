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विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख लाभ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २ गते १५:०५

२ असार, जनकपुरधाम । धुवाँरहित भान्सा तथा बेलाबेला हुने एलपी ग्यासको अभाव सामना गर्नु पर्ने विकल्पमा मधेशमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ ।

धनुषाको लालगढमा सोमबार विद्युतीय चुल्हो नमुना परियोजनाको सिकाई तथा उपलब्धि विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले नेपालमा पर्याप्त विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेकाले विद्युतीय चुल्होको उपयोग घर–घरमा पुग्नुपर्ने बताए ।

विद्युतीय चुलोको प्रयोगले स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा एलपीजी ग्यास आयातमा हुने अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

उनले ग्यास आपूर्तिमा हुने अवरोध तथा अभावका कारण समय–समयमा नागरिकले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेकाले स्वदेशी ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जित नारायण यादवले आफ्नो पालिकाले दुई वर्षअघि नै इन्डक्सन चुलो र आवश्यक भाँडाकुँडा वितरण गरी स्थानीयस्तरमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको बताए ।

सहभागी गृहिणीहरूले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सहज, सुरक्षित र खर्च कम लाग्ने अनुभव सुनाएको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा विज्ञ मोहनदास मानन्धरले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दै गएको बताउँदै  यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि विद्युत पूर्वाधार सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा मधेशका २० स्थानीय तहका सहभागी प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बारम्बार विद्युत अवरुद्ध हुने, ट्रान्सफर्मरको क्षमता अपर्याप्त हुनेलगायत समस्या समाधान भए विद्युतीय चुलोको प्रयोग अझ प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।

एसियन विकास बैंक (ए.डी.बी), नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नर्वे दूतावास, एसपीलाई नेपाल, जानकी महिला जागरण समाज, क्लिन कुकिङ एलायन्स, डीडीआरसी लगायतका संस्थाहरूको सहयोग समन्वयमा आयोजना भएको अन्तरक्रियामा सम्पन्न भएको हो ।

डा. सुरेन्द्र लाभ
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