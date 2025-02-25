अर्जेन्टिना भर्सेस अल्जेरिया : कीर्तिमान नजिक मेसी

२ असार, काठमाडौं । साविक विजेता अर्जेन्टिनाले फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो खेलमा अल्जेरियासँग खेल्दा धेरैको नजर सुपरस्टार लियोनल मेसीतर्फ नै केन्द्रित हुनेछ ।
नहोस पनि किन । वर्तमान विश्वकप फुटबलकै उत्कृष्ट खेलाडी । अर्जेन्टिनालाई ३६ वर्षपछि फिफा विश्वकप उपाधि दिलाउने टिमको कप्तान । अनी त्यति मात्र होइन मेसी खेलाडी मात्र नभएर मैदानमा जादुगर जस्तै देखिन्छन् ।
अल्जेरिया विरुद्ध मैदान उत्रँदा मेसीले नयाँ कीर्तिमान समेत बनाउनेछन् । उनी लगातार ६ फिफा विश्वकप खेल्ने विश्वकै पहिलो खेलाडी बन्नेछन् ।
साथै विश्वकपमा सर्वाधिक २६ खेल खेल्ने कीर्तिमान पनि मेसीकै नाममा छ र अल्जेरिया विरुद्धको खेल विश्वकपमा उनको २७औं खेल हुनेछ ।
त्यति मात्र होइन अल्जेरिया विरुद्ध मैदान उत्रँदा मेसीले व्यक्तिगत रुपमा अर्को उपलब्धी पनि हासिल गर्नेछन् । अर्जेन्टिनाको लागि उनको यो २००औं अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुनेछ र ला अल्बिसेलेस्टेका लागि २०० खेल खेल्ने उनी पहिलो खेल हुनेछन् ।
पछिल्लो समय ह्याम्स्ट्रिङमा केही समस्या देखिएपछि मेसीले मैत्रीपूर्ण खेलहरुमा कम समय मात्र खेलेका थिए । उनलाई विश्वकपकै लागि भनेर प्राथमिकतामा राखिएको थियो । विश्वकपअघि आइल्यान्ड विरुद्धको मैत्रीपुर्ण खेलमा भने मसीले दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्दै गोल गरेका थिए ।
उनै मेसीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिना फेरि एकपटक विश्वकप जित्ने लक्ष्यसहित अमेरिकीमा छ र अल्जेरिया विरुद्ध सुखद सुरुवात गर्दै उपाधि अभियान थाल्नेछ ।
समूह जे मा रहेका अर्जेन्टिना र अल्जेरियाबीचको खेल नेपाली समय अनुसार मंगलबार बिहान ६:४५ बजे मैदानमा हुनेछ ।
विशव च्याम्पियन अर्जेन्टिना यस पटक विश्वकपमा शीर्ष वरियतामा रहेर खेल्दैछ । अल्जेरिया २८औं स्थानमा छ ।
साथै यस पटक अर्जेन्टिना इटाली र ब्राजिलपछि लगातार विश्वकप जित्ने तेस्रो राष्ट्र बन्ने लक्ष्यमा छ ।
चार वर्षअघि कतारमा फिफा विश्वकप उपाधि जित्दै ३६ वर्षको खडेरी तोडेको थियो । तर त्यस संस्करणमा अर्जेन्टिना पहिलो खेलमै एसियन राष्ट्र साउदी अरेबियासँग अप्रत्यासित रुपमा पराजित भएको थियो ।
अर्जेन्टिनाका लागि त्यो राम्रो पाठ बनेको थियो र त्यसपछि बाँकी सबै खेल जितेर च्याम्पियन बन्यो । त्यसैले अल्जेरिया विरुद्ध पहिलो खेल खेल्दा अर्जेन्टिनाले त्यसलाई हल्का रुपमा भने लिने छैन ।
अर्जेन्टिन लगातार १४औं र समग्रमा १९औं पटक विश्वकप खेल्दैछ ।
उता फिफा वरीयतामा २८औं स्थानमा रहेको अल्जेरिया आफ्नो पाँचौं विश्वकप खेल्दैछ ।
अल्जेरियाको लक्ष्य भनेको आफ्नो इतिहासमै दोस्रोपटक नकआउट चरणमा पुग्ने हुनेछ ।
सन् २०१४ ब्राजिल विश्वकपमा नकआउट चरण प्रवेश गरेको अल्जेरिया त्यसपछिका दुई संस्करण छनोट हुन सकेन । १२ वर्षपछि विश्वकपमा पुनरागमान गरेको अल्जेरियालाई त्यो त्रालाई सुखद बनाउन चाहन्छ ।
अल्जेरियाले त्यसअघि १९८२, १९८६ र २०१० मा विश्वकप खेलेको थियो ।
मेसीको नेतृत्वमा रहेको अर्जेन्टिना पछिल्लो समय लयमा छ । विश्वकपअघि खेलिएको दुवै मैत्रीपूर्ण खेल जितेको थियो भने पछिल्लो सात अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अर्जेन्टिना अपराजित छ ।
लियानेल स्कालोनीको प्रशिक्षणमा रहेको अर्जेन्टिनाले दक्षिण अमेरिकी छनोटमा शीर्ष स्थानमा रहँदै उत्तर अमेरिकाको टिकट काटेको थियो । अर्जेन्टिनाले १८ खेलमा कूल ३८ अंक जोड्दा मेसीले ८ गोल गरेका थिए ।
विश्वकप छनोट भएपछि अर्जेन्टिनाले ७ अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दा २१ गोल गर्यो भने एक गोल मात्र कन्सिड गरेको थियो ।
अफ्रिकन राष्ट्रविरुद्ध अर्जेन्टिनाको विगत राम्रो छ । अफ्रिकन टिमसँग खेलेको पछिल्ला ६ खेलमा विजयी हासिल गरेका छ । सन् १९९० मा क्यानरुन विरुद्ध अप्रत्यसित रुपमा १-० ले पराजित भएपछि अर्जेन्टिना अफ्रिकन राष्ट्रसँग पराजित भएको छैन । यस पटक त्यो लयलाई निरन्तरा दिने लक्ष्यमा अर्जेन्टिना छ ।
अल्जेरियाले अफ्रिकन छनोटमा आफ्नो समूहमा शीर्ष स्थानमा रहेर विश्वकपमा स्थान बनाएको थियो । छनोटमा यस टोली सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने टोलीमध्ये एक थियो । स्ट्राइकर मोहम्मद अमौरा १० गोलसहित अप्रिकी छनोटमा उच्च गोलकर्ता बने ।
भ्लादिमिर पेट्कोभिकको नेतृत्वमा रहेको अल्जेरिया पछिल्लो समय लयमा पनि छ । विश्वकपअघि भएका चारमध्ये तीन मैत्रीपूर्ण खेलमा अल्जेरियाले विजयी हासिल गर्यो । यसबीच अल्जेरियाले युरोपियन राष्ट्र नेदरल्यान्ड्सलाई पनि पराजित गरेको थियो ।
अर्जेन्टिना र अल्जेरियाबीच अहिलेसम्म उक पटक मात्र खेल भएको छ । जसमा अरज्न्६ना विजयी भएको थियो । मेसीले दुई गोल गरेपछि सन् २००७ मा भएको मैत्रीपूर्ण खेल अर्जेन्टिनाले ४–३ ले जितेको थियो ।
अर्जेन्टिनाका लागि यस विश्वकपमा मेसी स्वभाविक रुपमा हेर्न लायक खेलाडी हुन् नै त्यस बाहेक फरवार्ड जुलियन अल्भारेज अनी युवा खेलाडीहरु निको पाज, थियागो अल्मडा, भ्यालेन्टिन बार्को, गिलुलियानो सिमिओनी, जोस मानुएल लोपेज लगायत खेलाडीहरु पनि हेर्न लायक हुनेछन् । यी खेलाडीहरु पहिलो पटक विश्वकप खेल्दै५न् ।
गोलकिपर इमिलियानो मार्टिनेज औंलाको समस्याबाट मुक्त भएका छन् । त्यस्तै मिडफिल्डर लियान्ड्रो पेरेडेज र विंगर निकोलस गोन्जालेज पनि उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि लेफ्ट ब्याक निकोलस ताग्लियाफिको घाइते छन् । उनलाई फाकुन्डो मेडिना र भ्यालेन्टिन बार्कोमध्ये एकजनाले प्रतिस्थापन गर्ने देखिएको छ ।
अल्जेरियाका लागि रक्षक र्यामी बेन्सेबैनीले घुँडाको चोटका कारण खेल गुमाउने सम्भावना बढी छ । उनी बेन्चमा बस्ने हो भने समीर चेरगुई र जिनेद्दिन बेलाइदमध्य एकले उनको ठाउँ लिनेछन् ।
भेट्रान खेलाडी तथा कप्तान रियाद माहरेज र अमौरा अल्जेरियाका लागि ‘प्लेयर्स टु वाच’ हुन् ।
समूह ‘जे’को दोस्रो खेलमा अस्ट्रियाले जोर्डनसँग खेल्नेछ । यो खेल बुधबार बिहान ९:४५ बजे सुरु हुनेछ । एसियाली राष्ट्र जोर्डन पहिलो पटक विश्वकपमा छनोट भएको हो ।
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