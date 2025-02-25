नर्वे भर्सेस् इराक : यी हुन् प्लेयर्स टु वाच

२ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘आई’ अन्तर्गत क्यालिफोर्नियाको प्रतिष्ठित सान फ्रान्सिस्को रङ्गशालामा रोचक र रणनीतिक महाभिडन्त हुँदैछ । एसियाली पावरहाउस इराक र युरोपेली आक्रामक टोली नर्वे आमनेसामने हुँदैछन् ।
ऐतिहासिक रूपमा यो खेल दुवै राष्ट्रका लागि एउटा ठूलो ‘पुनरागमन उत्सव’ जस्तै हो । इराक सन् १९८६ को मेक्सिको विश्वकपपछि अर्थात् लामो ४० वर्षको प्रतीक्षा समाप्त गर्दै विश्वमञ्चमा फर्किएको छ भने नर्वे पनि सन् १९९८ पछि पहिलो पटक विश्वकपको मुख्य प्रतियोगितामा छनोट हुन सफल भएको हो ।
फ्रान्स र सेनेगल जस्ता विश्व फुटबलका महाशक्तिहरू रहेको यो समूह ‘आई’ लाई यसपटक ‘ग्रुप अफ डेथ’ मानिएकाले, नकआउट चरणको सम्भावना जीवित राख्न दुवै टोलीका लागि यो ओपनिङ म्याच जित्नै पर्ने दबाबपूर्ण खेल बनेको छ ।
इराक आफ्ना डच प्रशिक्षक डिक एड्भोकाटको रणनीतिक अनुशासन र बलियो डिफेन्सको बलमा युरोपेली टोलीलाई स्तब्ध पार्न चाहन्छ भने, नर्वे विश्वकै उत्कृष्ट स्ट्राइकर र प्रिमियर लिगका कप्तानको लयमा ३ अंक बटुल्ने दाउमा छ ।
हेड-टु-हेड
इराक र नर्वेबीचको फुटबल इतिहास निकै पुरानो र सीमित छ । यी दुई टोली अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल इतिहासमा हालसम्म मात्र १ पटक आमनेसामने भएका छन् । सन् २००२ मा भएको उक्त एकमात्र मैत्रीपूर्ण खेलमा नर्वेले इराकलाई १-० को साँघुरो अन्तरले पराजित गरेको थाल्यो ।
फिफा विश्वकपको मुख्य मञ्चमा भने यी दुई राष्ट्र पहिलो पटक आमनेसामने हुन लागेका हुन् । ऐतिहासिक अनुभव र फुटबल इतिहासका आधारमा नर्वे खेलमा बलियो देखिए पनि इराकको रक्षापङ्क्ति र जुझारू शैलीले युरोपेली टोलीलाई कडा चुनौती दिने अनुमान छ ।
प्लेयर्स टु वाच
इराक
आयमेन हुसेन (स्ट्राइकर) : इराकको आक्रामक पङ्क्तिका मुख्य खेलाडी तथा प्रमुख गोलकर्ता आयमेन हुसेन घरेलु क्लब अल-कुवा अल-जावियामा आबद्ध छन् । ६ फिट २ इन्च अग्ला २८ वर्षीय हुसेनको अन्तर्राष्ट्रिय करियर निकै लोभलाग्दो छ; उनले एएफसी एसियन कप र विश्वकप छनोट खेलहरूमा इराकका लागि सर्वाधिक गोल गर्दै टोलीलाई यहाँसम्म पुर्याउन नायकको भूमिका खेलेका छन् । उनको उत्कृष्ट शारीरिक उचाइ, ‘एरियल एबिलिटी’ र पेनाल्टी बक्सभित्र क्लिनिकल फिनिसिङ गर्न सक्ने अचुक क्षमता नर्वेको डिफेन्सका लागि खेलभरि नै सबैभन्दा ठूलो खतरा बन्ने निश्चित छ ।
अलि जसिम (विङ्गर) : इराकका २० वर्षीय युवा स्टार अलि जसिम इटालीको प्रसिद्ध सिरिए ए क्लब कोमो १९०७ बाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन् । राष्ट्रिय टोलीको आक्रमणमा सिर्जनशीलताको मुख्य स्रोत मानिने जसिमसँग अविश्वसनीय गति, उत्कृष्ट ड्रिब्लिङ र सानो ठाउँमा पनि डिफेन्डरहरूलाई अलमल्याउन सक्ने कला छ । मैदानको विङ्ग्सबाट रक्षापङ्क्ति चिर्दै आयमेन हुसेनका लागि सटिक क्रस र पासहरू उपलब्ध गराउने मुख्य जिम्मेवारी यिनकै काँधमा हुनेछ ।
जलाल हसन (गोलकिपर) : इराकका अनुभवी तथा भरपर्दा ३४ वर्षीय कप्तान जलाल हसन घरेलु क्लब अल-जोरआका मुख्य गोलकिपर हुन् । देशका लागि ११० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका हसन इराकको रक्षापङ्क्तिका पर्खाल हुन् । नर्वेका विश्वप्रसिद्ध र विष्फोटक फरवार्डहरूको घातक प्रहार र आक्रमणलाई रोक्न मैदानमा उनको अनुभव र नेतृत्वको ठूलो रणनीतिक महत्त्व रहनेछ ।
नर्वे
एर्लिङ हालान्ड (स्ट्राइकर) : नर्वेका उपकप्तान तथा विश्व फुटबलकै सबैभन्दा घातक गोल मेसिन एर्लिङ हालान्ड इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटीका मुख्य आक्रामक हतियार हुन् । प्रिमियर लिगमा लगातार गोलको वर्षा गर्दै गोल्डेन बुट जितेका २५ वर्षीय हालान्ड नर्वेको आक्रमणका मुख्य इन्जिन हुन् । उनको अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति, विष्फोटक गति, चलाखीपूर्ण दौडाइ र दुवै खुट्टाले शक्तिशाली फिनिसिङ गर्न सक्ने अचुक क्षमता इराकी डिफेन्डरहरूका लागि खेलभरि नै सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बन्ने निश्चित छ ।
मार्टिन ओडेगार्ड (मिडफिल्डर) : नर्वेका कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब आर्सनल एफसीका मुख्य प्लेमेकर हुन् । विश्वकै उत्कृष्ट मिडफिल्डरहरूमध्ये एक मानिने ओडेगार्ड राष्ट्रिय टोलीका मुटु हुन् । मैदानको मध्यभागबाट खेलको लय र गति नियन्त्रण गर्ने, विपक्षी डिफेन्सको सानो ग्यापमा पनि सटिक ‘थ्रु-पास’हरू निकाल्ने र हालान्डका लागि गोलको सुनौलो अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य रणनीतिक जिम्मेवारी कप्तान ओडेगार्डकै हुनेछ ।
एन्टोनियो नुसा (विङ्गर) : जर्मनीको प्रसिद्ध क्लब आरबी लेइप्सिगबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने २० वर्षीय युवा विङ्गर एन्टोनियो नुसा नर्वेली फुटबलका नयाँ सनसनी हुन् । उनीसँग मैदानमा अविश्वसनीय गति, वान-अन-वान र ड्रिब्लिङ क्षमता लोभलाग्दो छ । बायाँ विङ्ग्सबाट इराकी रक्षापङ्क्ति चिरेर पेनाल्टी बक्सभित्र छिर्ने उनको शैलीले हल्याण्डलाई बक्सभित्र स्पेस बनाउन ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ ।
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