अर्जेन्टिना र अल्जेरियाको खेलमा हेर्न लायक खेलाडीहरु

फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘जे’ अन्तर्गत टेक्सासको प्रतिष्ठित डलास स्टेडियममा तीन पटकको विश्व विजेता अर्जेन्टिना र उत्तर अफ्रिकी महाशक्ति राष्ट्र अल्जेरिया आमनेसामने हुँदैछन् ।
विश्वकप २०२६ मा आफ्नो उपाधि रक्षा गर्ने र लगातार चौथो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ट्रफी (विश्वकप २०२२, कोपा अमेरिका २०२४ र कोपा अमेरिका २०२६ को ऐतिहासिक उपाधिपछि) जित्ने ऐतिहासिक अभियानमा रहेको अर्जेन्टिना सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ ।
अर्कोतर्फ, कतार विश्वकप २०२२ मा छनोट हुन असफल भएपछि यसपटक प्रशिक्षक भ्लादिमिर पेट्कोभिचको नेतृत्वमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको अल्जेरिया दक्षिण अमेरिकी महारथीलाई स्तब्ध पार्दै विश्वलाई सरप्राइज दिने रणनीतिका साथ मैदान उत्रँदैछ ।
हेड-टु-हेड
इतिहास हेर्ने हो भने अर्जेन्टिना र अल्जेरियाबीच फुटबलको मञ्चमा विरलै मात्र भेट हुने गरेको छ । यी दुई टोली अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल इतिहासमा हालसम्म मात्र १ पटक आमनेसामने भएका छन् ।
सन् २००७ मा भएको उक्त एकमात्र मैत्रीपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिनाले अल्जेरियालाई ४-३ को निकै रोमाञ्चक र कडा प्रतिस्पर्धात्मक नतिजाले पराजित गरेको थियो, जसमा लियोनेल मेस्सीले दुई गोल गरेका थिए ।
फिफा विश्वकपको मुख्य मञ्चमा भने यी दुई राष्ट्र पहिलो पटक आमनेसामने हुन लागेका हुन् । ऐतिहासिक अनुभव र फिफा वरीयताका आधारमा अर्जेन्टिना खेलमा बलियो दाबेदार मानिएको छ, तर अल्जेरियाको शारीरिक रूपमा बलियो र काउन्टर अट्याक शैली अर्जेन्टाइन डिफेन्सका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
प्लेयर्स टु वाच
अर्जेन्टिना
लाउतारो मार्टिनेज (स्ट्राइकर) : अर्जेन्टिनाको आक्रामक पङ्क्तिका मुख्य गोल मेसिन लाउतारो मार्टिनेज इटालियन च्याम्पियन इन्टर मिलानका कप्तान तथा स्टार फरवार्ड हुन् । कोपा अमेरिका २०२६ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अर्जेन्टिनालाई च्याम्पियन बनाउन नायक बनेका २८ वर्षीय मार्टिनेज हाल अविश्वसनीय फर्ममा छन् । लियोनेल मेस्सीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरको उत्तरार्धमा प्लेमेकरको भूमिका बढी निभाउने भएकाले, अर्जेन्टिनालाई गोल दिलाउने र अल्जेरियाको कडा डिफेन्स तोड्ने मुख्य जिम्मेवारी मार्टिनेजकै काँधमा रहनेछ ।
एन्जो फर्नान्डेज (मिडफिल्डर): इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब चेल्सी एफसी का मुख्य मिडफिल्ड इन्जिन एन्जो फर्नान्डेज अर्जेन्टाइन टोलीको मध्यभागका मुख्य रणनीतिकार हुन् । मैदानको मध्यभागबाट खेलको लय र गति (टेम्पो) नियन्त्रण गर्ने, विपक्षीको आक्रमणलाई डिफेन्सको ठीक अगाडि बसेर रोक्ने र लाउतारो मार्टिनेजका लागि सटिक ‘थ्रु-पास’हरू निकाल्ने उनको कला विश्वस्तरीय छ । अल्जेरियाको आक्रामक मिडफिल्ड विरुद्ध खेलमा पकड कायम राख्न उनको प्रदर्शन निर्णायक हुनेछ ।
क्रिस्टियन रोमेरो (डिफेन्डर) : इङ्ग्लिस क्लब टोटनह्याम हट्सपरका भरपर्दा सेन्टर-ब्याक क्रिस्टियन रोमेरो अर्जेन्टिनाको रक्षापङ्क्तिका कडा चट्टान हुन् । आफ्नो कडा ट्याकल, उत्कृष्ट शारीरिक शक्ति र ‘वान-अन-वान’ (विपक्षी फरवार्डसँग सिधै भिड्ने) कलाका लागि विश्वभर चिनिने २८ वर्षीय रोमेरोले अल्जेरियाका तीब्र गतिका विङ्गरहरूलाई पेनाल्टी बक्स नजिक पस्न नदिने मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन्।
अल्जेरिया
रियाद माहरेज (विङ्गर) : अल्जेरियाका कप्तान तथा टोलीका सबैभन्दा ठूला सुपरस्टार रियाद माहरेज साउदी प्रो लिग क्लब अल-अहलीका मुख्य आक्रामक हतियार हुन् । म्यानचेस्टर सिटीका यी पूर्व स्टारसँग ठूला खेल र दबाबपूर्ण मञ्चहरूको अद्भुत अनुभव छ । मैदानको दायाँ विङ्ग्सबाट भित्र काट्दै देव्रे खुट्टाले सटिक क्रस निकाल्ने वा गोलपोस्टमा सिधै प्रहार गर्ने उनको जादुमयी शैली अर्जेन्टाइन लेफ्ट-ब्याकका लागि खेलभरि नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ ।
रायन आयत-नूरी (डिफेन्डर) : सिटीकै खेलाडी रायन आयत-नूरी अल्जेरियाको रक्षापङ्क्तिका सबैभन्दा प्रतिभाशाली लेफ्ट-ब्याक हुन् । डिफेन्स सम्हाल्नुका साथै बायाँ विङ्ग्सबाट तीव्र गतिमा आक्रामक ओभरल्याप गर्दै कप्तान महरेजका लागि स्पेस बनाइदिने उनको शैली निकै खतरनाक छ। अर्जेन्टिनाका विष्फोटक विङ्गरहरूलाई रोक्न रक्षात्मक रूपमा पनि उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
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