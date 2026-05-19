राहदानी छपाइमा अनियमितता प्रकरण : थप दुई जना पक्राउ

३ असार, काठमाडौं । राहदानी छपाइमा अनियमितता भएको प्रकरणमा थप दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो । अख्तियार स्रोतका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा जर्मनी कम्पनी मुहलबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल, राहदनी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य छन् ।
उनीहरूविरुद्ध ३ दिन म्याद समेत थप भइसकेको छ ।
यसअघि अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध ४ दिनको म्याद थप भएको थियो ।
योसँगै पक्राउ पर्नेको संख्या चार पुगेको छ ।
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