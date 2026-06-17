घाना भर्सेस् पानामा : म्याच प्रिभ्यू र प्लेयर्स टु वाच

३ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘एल’ अन्तर्गत क्यानडाको ओन्टारियोस्थित प्रतिष्ठित टोरन्टो स्टेडियममा ऐतिहासिक खेल हुँदैछ, जहाँ अफ्रिकी शक्ति राष्ट्र घाना र उत्तर अमेरिकी टोली पानामा आमनेसामने हुँदैछन् ।
दुवै टोलीका लागि यो खेल विश्वकपको सुखद सुरुवात गर्ने र समूहमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने सुनौलो अवसर हो । घानाका लागि सन् २०२६ को सुरुवात निकै निराशाजनक र कठिन रहेकाले उनीहरू यो ठूलो मञ्चमा आफ्नो साख फर्काउने दाउमा छन् ।
अर्कोतर्फ, खुला र आक्रामक फुटबल खेल्न रुचाउने पानामा हालैका खेलहरूमा देखाएको सुधारिएको प्रदर्शनका कारण उच्च आत्मविश्वासका साथ मैदान उत्रँदैछ ।
अस्थिर लय र कमजोर रक्षापङ्क्तिका बीच दुवै टोलीले ३ अंकका लागि कडा संघर्ष गर्ने निश्चित छ।
हेड-टु-हेड र पछिल्लो लय
घाना र पानामाबीचको फुटबल इतिहासमा यो समग्रमा पहिलो भेट हो । विश्वकपको मञ्चमा यी दुई राष्ट्र यसअघि कहिल्यै आमनेसामने भएका छैनन् । यद्यपी, क्षेत्रीय इतिहास हेर्दा घानाले विश्वकपमा कोन्काकाफ क्षेत्रका टोलीहरू विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गरेको छ, जहाँ ३ मध्ये २ खेलमा जित निकालेको छ ।
पानामाले भने विश्वकपमा एकमात्र अफ्रिकी टोली ट्युनिसियाको सामना गरेको छ, जसमा उनीहरू सन् २०१८ मा २-१ ले पराजित भएका थिए ।
पछिल्लो ५ खेलको कुरा गर्दा घाना निकै खराब फर्म र न्यून आत्मविश्वासबाट गुज्रिरहेको छ । मार्चमा अस्ट्रियासँग ५-१ को लज्जास्पद हार बेहोरेको घाना त्यसपछि जर्मनी र मेक्सिकोसँग पाखा लागेको थियो ।
हालै वेल्स विरुद्ध अन्तिम समयमा बराबरी गोल फर्काउँदै उसले लगातारको हारको शृङ्खला भने तोडेको छ । घानाले ४ हार र १ बराबरीको नतिजा निकालेको छ ।
पानामाको लय भने अनपेक्षित र उतारचढावपूर्ण छ । ब्राजिलसँग ६-२ को भारी हार बेहोर्दै आफ्नो डिफेन्सको कमजोरी उजागर गरे पनि पानामाले उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको छ । उसले डोमिनिकन रिपब्लिकलाई ४-२ र दक्षिण अफ्रिकालाई २-१ ले हराएको थियो भने बोस्नियासँग बराबरी खेल्दै विश्वकपको तयारी पूरा गरेको छ।
प्लेयर्स टु वाच
घाना
एन्टोइन सेमेन्यो (फरवार्ड) : इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटीका प्रतिभाशाली फरवार्ड घानाको आक्रामक पङ्क्तिका सबैभन्दा बलिया हतियार हुन् । मैदानमा उनको अथक दौडाइ, शारीरिक शक्ति, र एरियल एबिलिटी लोभलाग्दो छ। अग्रपङ्क्तिको नेतृत्व गर्ने वा विङ्ग्सबाट रक्षापङ्क्ति चिर्दै भित्र छिर्ने (कट-इन) उनको बहुमुखी क्षमताले गर्दा उनले पानामाको डिफेन्सलाई छक्याउँदै आफ्ना सहकर्मीहरूका लागि खाली ठाउँ (स्पेस) सिर्जना गरिदिनेछन् ।
मोहम्मद कुदुस (विङ्गर) : इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका स्टार खेलाडी मोहम्मद कुदुस घानाको टोलीका सबैभन्दा विष्फोटक र सिर्जनशील हतियार हुन् । घानाको खेलको लय र आक्रमण पूर्ण रूपमा उनकै ड्रिब्लिङ गति र ‘भिजन’मा निर्भर रहनेछ । टोलीले लय समात्न संघर्ष गरिरहेको बेला कुदुसको एकल जादुमयी प्रदर्शन पानामाको कमजोर डिफेन्स तोड्न घानाका लागि निर्णायक बन्न सक्छ ।
इनाकी विलियम्स (स्ट्राइकर) : इनाकी विलियम्स घानाको आक्रामक पङ्क्तिका मुख्य गोलकर्ता हुन् । आफ्नो गति, बलियो शारीरिक सन्तुलन र विपक्षी डिफेन्सको पछाडि दौडिने कलाका लागि चिनिने विलियम्सले घानाको गोलको खडेरी समाप्त गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन् ।
पानामा
अडालबर्टो कार्रास्किया (मिडफिल्डर) : अमेरिकी मेजर लिग फुटबल (एमएलएस) क्लब ह्युस्टन डायनामोका मुख्य मिडफिल्डर अडालबर्टो कार्रास्किया पानामा टोलीका मुटु हुन् । मैदानको मध्यभागबाट खेलको गति र रणनीति नियन्त्रण गर्ने र आफ्ना फरवार्डहरूका लागि सटिक ‘थ्रु-पास’हरू निकाल्ने उनको कला गज्जबको छ। घानाको बलियो मिडफिल्ड विरुद्ध खेलमा पकड कायम राख्न उनको प्रदर्शन मुख्य कडी बन्नेछ ।
इस्माइल डियाज (फरवार्ड) : पानामाको आक्रमणका मुख्य खेलाडी इस्माइल डियाज बक्सभित्र मौकाको फाइदा उठाउन र उत्कृष्ट ‘फिनिसिङ’ गर्न खप्पिस छन् । हालैका खेलहरूमा पानामाले गरेको गोलको वर्षामा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । घानाको धरमराएको डिफेन्सलाई दबाबमा राख्न उनको तीब्र गति निकै घातक साबित हुन सक्छ ।
माइकल मुरिलो (डिफेन्डर) : बेसिक्टासबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने अनुभवी राइट-ब्याक माइकल मुरिलो पानामाको रक्षापङ्क्तिका मेरुदण्ड हुन् । डिफेन्स सम्हाल्नुका साथै दायाँ विङ्ग्सबाट तीव्र गतिमा आक्रामक ओभरल्याप गर्दै क्रस निकाल्ने उनको युरोपेली खेल शैली घानाका विङ्गरहरूलाई रोक्न दोहोरो भूमिकामा रहनेछ ।
प्रतिक्रिया 4