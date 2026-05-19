तारिख बुझ्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रवि लामिछाने

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- सहकारी बचत अपचलनको आरोप लागेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तारिख बुझ्न काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका छन् ।
- उनलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले काठमाडौंमै तारिख बुझ्न अनुमति दिएको थियो ।
४ जेठ, काठमाडौं । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने तारिख बुझ्न काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका छन् ।
उनले यो तारिख बुझ्न रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने हो ।
तर रुपन्देही जिल्ला अदालतले काठमाडाैंमै तारिख बुझ्न दिएको अनुमतिअनुसार लामिछाने बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका हुन् ।
उनीमाथि सहकारी बचत अपचलन गरेको आरोप छ ।
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