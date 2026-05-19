+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतीय गाडीमा नेपाली नम्बर प्लेट राखेर सञ्चालन गर्ने चालक पक्राउ

0Comments
Shares
ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८३ असार ४ गते १४:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनकुटाको भेडेटारमा भारतीय नम्बरको गाडीमा नेपाली नम्बर प्लेट राखेर चलाउने भारतीय नागरिक नन्दुकुमार चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
  • प्रहरीले वास्तविक भारतीय नम्बर बिआर एजी ६७०२ को माथि नेपाली नम्बर प्लेट प्रदेश १–०१–००१ च ९२९४ राखिएको कार नियन्त्रणमा लिएको हो ।
  • नियन्त्रणमा लिइएका चालक र कारलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि धनकुटास्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पठाइएको छ ।

४ असार, धनकुटा । धनकुटामा भारतीय नम्बरको सवारीमा नेपाली नम्बर राखेर चलाउने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ भेडेटारस्थित कोशी लोकमार्गमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा अवैध रुपमा नेपाली नम्बर प्लेट राखेर सञ्चालन गरेको अवस्थामा भारत बिहार राज्य जोगबनी थाना अमोना पञ्चायत–२१ मिरगञ्ज बस्ने २२ वर्षीय नन्दुकुमार चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय भेडेटारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले धरानतर्फ जाँदै गरेका सवारी साधनहरु चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त गाडी नियन्त्रणमा लिएको धनकुटा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरिक्षक हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

चेकजाँचका क्रममा चौधरीले चलाएको सेतो रङको कारको वास्तविक भारतीय नम्बर प्लेट बिआर एजी ६७०२ रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । तर, चालक चौधरीले सो नम्बर प्लेटको माथि नेपाली नम्बर प्लेट प्रदेश १–०१–००१ च ९२९४ राखी सवारी सञ्चालन गरिरहेको पाइएको प्रहरी नायब उपरिक्षक भण्डारी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

प्रहरीले चालक तथा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय धनकुटामा पठाइएको जनाएको छ । घटना यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही प्रक्रियामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पक्राउ
लेखक
ईश्वर थापा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान

२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित