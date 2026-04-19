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क्यालिफोर्नियामा उबर र वकिलहरूबिच कानुनी लडाइँ : चुनावमा लाखौँ डलर खर्च हुने अनुमान

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते ७:०१

काठमाडौं । सफारी सेवा प्रदायक कम्पनी ‘उबर’ र क्यालिफोर्नियाका वकिलहरूबिचको विवाद अब चुनावको मैदानमा पुगेको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावका लागि दुवै पक्षका फरक-फरक प्रस्तावहरूले आधिकारिक रूपमा मान्यता पाएका छन्। यससँगै दुवै पक्षबिच ठुलो र खर्चिलो प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ।

उबरले सवारी दुर्घटनाका मुद्दाहरूमा पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्तिको रकम र वकिलहरूको शुल्क तोक्न खोजेको छ। यसको विरोधमा ‘कन्जुमर एटोर्निज अफ क्यालिफोर्निया’ ले अर्को प्रस्ताव ल्याएको छ। वकिलहरूको यो प्रस्तावले चालकहरूबाट हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनामा उबर कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउने माग गरेको छ। साथै चालकहरूको पृष्ठभूमि जाँच र सुरक्षा प्रतिवेदनका लागि कडा कानुनी मापदण्ड राख्नुपर्ने वकिलहरूको अडान छ।

यो लडाइँ क्यालिफोर्नियाको इतिहासमै सबैभन्दा खर्चिलो चुनावी प्रतिस्पर्धा बन्ने अनुमान गरिएको छ। दुवै पक्षले चुनावलाई प्रभावित पार्न करोडौँ डलर बजेट तयार पारेका छन्। उबरले यस वर्षको जनवरीदेखि अहिलेसम्म विज्ञापनमा मात्रै ४ करोड २० लाख डलरभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। उबरले दुर्घटनाका मुद्दा जिताएर ठुलो रकम असुल्ने वकिलहरूमाथि रोक लगाउन आफ्नो प्रस्ताव आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। उसले वकिलहरूको शुल्क अधिकतम २५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने माग गरेको छ।

अर्कोतर्फ वकिलहरू, उपभोक्ता अधिकारवादी र चिकित्सकहरूको समूहले उबरको योजनाको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले पनि विज्ञापनमा लाखौँ डलर खर्च गरेका छन्। उबरको प्रस्तावले दुर्घटनाका पीडितहरूलाई न्याय माग्न गाह्रो बनाउने र कम्पनीलाई कानुनी जिम्मेवारीबाट बचाउने उनीहरूको आरोप छ। एक अनुसन्धान अनुसार, उबरमा हरेक आठ मिनेटमा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेकाले कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन वकिलहरूले नयाँ कानुनी प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

दुवै पक्षबिच सहमति भएमा यो चुनावी प्रतिस्पर्धा रोकिन पनि सक्छ। क्यालिफोर्नियाको कानुन अनुसार आगामी जुन २५ सम्ममा उनीहरूले आफ्ना प्रस्तावहरू फिर्ता लिन सक्छन्। तर यी दुई समूहबिच पुरानो विवाद रहेकाले सहमति हुने सम्भावना कम देखिन्छ। उबरले क्यालिफोर्निया बाहेक अमेरिकाका अन्य राज्यहरूमा पनि आफ्नो कानुनी दायित्व कम गर्ने यस्तै खालका प्रस्तावहरू अगाडि बढाइरहेको छ।

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