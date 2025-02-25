ब्राजिललाई जित आवश्यक, स्कटल्यान्ड र मोरक्को शीर्ष स्थानको दौडमा

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह चरणको दोस्रो खेलमा शनिबार ब्राजिलले हाइटीको सामना गर्दै छ ।
- पहिलो खेलमा बेन्चमा रहेका ब्राजिलका खेलाडी नेमारले हाइटीविरुद्धको दोस्रो खेल पनि गुमाउने भएका छन् ।
- यसै समूहको अर्को खेलमा शनिबार नै अपराजित टोलीहरू स्कटल्यान्ड र मोरक्कोबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
५ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत ब्राजिलले आफ्नो दोस्रो खेलमा शनिबार हाइटीसँग खेल्दैछ । पहिलो खेलमा मोरक्कोसँग बराबरी खेलेको ब्राजिलका लागि लयमा फर्कने चुनौती हुनेछ र जित आवश्यक छ ।
पाँचपटकको च्याम्पियन ब्राजिल र हाइटबीचको खेल फिलाडेल्फिया स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार बिहान ६:१५ बजे सुरु हुनेछ ।
त्यसअघि यसे समूहको अर्को खेलमा स्कटल्यान्ड र मोरक्कोबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पहिलो खेलमा अपराजित दुवै टोली लय कायम राख्ने दाउमा छन् ।
सर्वाधिक ५ पटक विश्वकप जितिसकेको ब्राजिललाई यस पटक पनि उपाधिको दाबेदारको रुपमा हेरिएपनि पहिलो खेलमा अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन ।
मोरक्को विरुद्ध पहिले पछि परेको ब्राजिलका लागि भिनिसियस जुनियरले बराबरी गोल फर्काएका थिए र अंक बाँडेको थियो ।
बराबरीपछि हाल अंकतालिकामा ब्राजिल स्कटल्यान्डभन्दा दुई अंकले पछाडि छ ।
हाइटीविरुद्ध पनि सकारात्मक नतिजा नआउने हो भने स्कट्ल्यान्डसँगको अन्तिम खेल ब्राजिलका लागि दबाबमा रहनेछ ।
मोरक्कोसँगको बराबरीपछि मुख्य प्रशिक्षक कार्लो एन्सिलोटीले पहिलो रोजाईमा केही परिवर्तन ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिफेन्सिभ भेट्रानहरु ड्यानिलो र एलेक्स सान्ड्रोले मौका पाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै फाबिन्हो, लुइज हेनरिक र माथेयस कुन्ह्याले पनि सुरुवाती टिममा खेल्न सक्छन् । युवा फरवार्ड एन्ड्रिकले पनि खेल्ने सम्भावना छ ।
यस्तै ब्राजिलमो टिम घोषणा भएदेखि नै चर्चामा रहेका नेमार हाइटी विरुद्धको खेल पनि गुमाउने भएका छन् । यसअघि उनले मोरक्को विरुद्ध बेन्चमा रहेपनि खेल्न सकेनन् ।
आक्रमणमा भिनिसियस र राफिन्हाले आफ्नो स्थान कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै ग्याब्रियल म्यागाल्हेसले डिफेन्सलाई निरन्तरता दिनेछन् ।
ब्राजिलले यो खेललाई आफ्नो गति निर्माण गर्ने र गोल अन्तर सुधार गर्ने अवसरको रुपमा हेर्नेछ ।
हाइटीलाई विश्वकपमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुनै ठूलो उपलब्धि हो । १९७४ पछि विश्वकप खेलिरहेको हाइटीले स्कटल्यान्डसँग प्रेरणादायी प्रदर्शन गरेको थियो । यद्यपि टोलीले स्कटल्यान्डसँग १–० को साँघूरो हार बेहोर्यो ।
सेबास्टियन मिग्नेको टोलीले स्कटल्यान्डविरुद्ध दृढ संकल्प देखाएको थियो । आफ्नो विपक्षीलाई एउटै गोलमा सीमित राखेको हाइटीले यसैबाट आत्मविश्वास लिनेछ । यद्यपि ब्राजिलको चुनौती पूर्ण रुपमा फरक छ ।
दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा यदी मोरक्कोले स्कटल्यान्डलाई हराउने हो भने हाइटी ब्राजिलविरुद्ध थप दबाबमा हुनेछ । यदि यसो हो भने ब्राजिलविरुद्धको हारले हाइटी प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ । तर, प्रतियोगितामा अपसेट नतिजाहरु आइरहँदा हाइटी आफ्नो अनुशासित प्रदर्शन दिन तयार छ ।
हाइटीविरुद्ध ब्राजिले पछिल्ला भेटमा एकतर्फी राज गरेको छ । यी दुई अहिलेसम्म तीनपटक आमने सामने भएका छन् । तीनवटै खेलको नतिजा ब्राजिलको पक्षमा गएको छ । यसबीच सन् २०१६ कोपा अमेरिकामा ब्राजिलले हाइटीमाथि ७–१ को फराकिलो जित हासिल गरेको थियो । समग्रमा ब्राजिलले हाइटीविरुद्ध १७ गोल गरेको छ । हाइटीले १ गोल मात्र फर्काएको छ ।
स्कटल्यान्ड भर्सेस मोरक्को
समूह को अर्को स्कटल्यान्ड र मोरक्कोबीचको खेल एकदमै धेरै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो खेल शनिबार बिहान पौने ३ बजे सुरु हुनेछ ।
मोरक्कोलाई पराजित गर्न सके स्कटल्यान्डले कम्तिमा दोस्रो स्थानमा रहेर नकआउटमा स्थान बनाउनेछ ।
चार वर्षअघि शानदार प्रदर्शन गर्दै कतारमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको मोरक्कोका लागि भने स्कटल्यान्ड विरुद्ध जित हासिल गरे नकआउट यात्रा सहज बन्न सक्छ ।
अन्तिम खेल हाइटीसँग भएकोले स्कटल्यान्ड विरुद्ध सकरात्मक नतिजा आए मोरक्कोका लागि समूह विजेता बन्ने अवसर समेत हुनेछ ।
महादेशीय र विश्वकप दुबैमा स्कटल्यान्डले अहिलेसम्म समूह चरण पार गर्न सकेको छैन । यसपाली स्कटल्यान्डलाई ऐतिहासिक अवसर छ । त्यो पनि शीर्ष दुईको हैसियतमा ।ब्राजिलविरुद्ध मोरक्कोले प्रभावशाली खेल प्रस्तुत गरेको थियो । एट्लास लायन्सले पोजेसनमा बलियो पकड बनाएको थियो । मोरक्को वास्तवमै १–१ को बराबरी भन्दा माथिको हकदार थियो ।
स्ट्राइकर इस्माइल साइबारीको गोलमा मोरक्कोले अग्रता लिएको थियो । क्रियटिभ प्रतिभाहरु ब्राहिम डियाज र नौसैर मजरौईले ब्राजिललाई सताइरहेको थियो । त्यस्तै कप्तान तथा राइटब्याक अक्राफ हकिमीले पनि आफनो प्रदर्शनबाट सबैको मन जिते ।
ब्राजिविरुद्धको खेलपछि सन् २०२२ को सेमिफाइनलिस्ट मोरक्को आफ्नो रणनीतिक अनुशासनका कारण यसपाली पनि सरप्राइज प्याकेज रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विश्वकपको इतिहासमा स्कटल्यान्ड र मोरक्को दोस्रो पटक आमने–सामने हुँदैछन् । पछिल्लोपटक यी दुई १९९८ फ्रान्स विश्वकपमा भेटेका थिए । जतिबेला मोरक्को ३–० ले विजयी भएको थियो । त्यो नै यी दुई टोलीबीच अहिलेसम्म भएको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो ।
ब्राजिलसँग खेलेकै प्रदर्शन दोहोर्याउने हो भने उत्तर अफ्रिकी राष्ट्र मोरक्कोले स्कटल्यान्डको चुनौती सहजै पन्छाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने कागजमा पनि मोरक्को स्कटल्यान्डभन्दा बलियो छ ।
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