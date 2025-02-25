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फिफा विश्वकप २०२६ :

फिफा विश्वकप २०२६ : युवा खेलाडी अवार्डका लागि उदाउँदा स्टारहरु

२०८३ असार ५ गते १३:०१ २०८३ असार ५ गते १३:०१

अनलाइनखबर

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थोमस मुलर, किलियन एमबाप्पे र एन्जो फर्नान्डेज जस्ता दिग्गजहरूको पदचिह्न पछ्याउँदै फिफाको उत्कृष्ट युवा खेलाडी बन्ने दौडमा यसै साता आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने १० जना युवा स्टारहरूको सूची फिफाले तयार पारेको छ ।

अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफाले सन् २०२६ को विश्वकप समूह चरणको पहिलो खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने १० जना युवा खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
  • उक्त विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने सन् २००५ जनवरी १ पछि जन्मेका खेलाडीमध्येबाट फिफाले उत्कृष्ट युवा खेलाडी चयन गर्नेछ।
  • सूचीमा अस्ट्रेलियाका नेस्टोरी इरानकुन्डा र अमेरिकाका एलेक्स फ्रीम्यानसहितका १० उत्कृष्ट युवा स्टारहरू समेटिएका छन्।

५ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरणमा सबै ४८ टोलीले पहिलो खेल खेलिसक्दा केही युवा खेलाडीहरुको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो ।

युवा स्टारहरुले विश्व मञ्चमा आफ्नो उपस्थिती देखाइसकेका छन् ।

फिफाले उत्तर अमेरिकामा जारी समूह चरणको पहिलो चरणका खेलहरूमा आफ्ना टोलीका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने १० जना युवा खेलाडीहरूको सूची तयार गरेको छ ।

जसमा अस्ट्रेलियाका लागि विश्वकपमा सबैभन्दा कान्छा गोलकर्ता नेस्टोरी इरानकुन्डा देखि आक्रामक र फुर्तिला फरवार्डहरू बेन ग्यानन-डोक र यान डियोमान्डे पनि समावेश छन् ।

यस्तै डिफेन्डरहरु एलेक्स फ्रीम्यान र लुक डे फुगेरोल्सले पनि पहिलो खेलमा प्रभावित पारेका छन् ।

फिफा विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई अरामको द्वारा प्रायोजित ‘फिफा युवा खेलाडी अवार्ड’ प्रदान गरिन्छ । उक्त अवार्डको लागि प्रारम्भिक दाबेदारका रूपमा धेरै युवा खेलाडीहरूले आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएका छन् ।

थोमस मुलर, किलियन एमबाप्पे र एन्जो फर्नान्डेज जस्ता दिग्गजहरूको पदचिह्न पछ्याउँदै फिफाको उत्कृष्ट युवा खेलाडी बन्ने दौडमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने १० जना युवा स्टारहरूको सूची फिफाले तयार पारेको छ ।

फिफा विश्वकप २०२६ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने सन् २००५ जनवरी १ पछि जन्मेका युवा खेलाडीहरु मध्येबाट फिफा टेक्निकल स्टडी ग्रुपले अध्ययन गरि विजेता छनोट गर्नेछन् ।

१. नेस्टोरी इरानकुन्डा (अस्ट्रेलिया)

भर्खरै मात्र २० वर्ष १२५ दिन पुगेका इरानकुन्डाले पहिलो खेलमै गोल गर्दै अस्ट्रेलियाको विश्वकप इतिहासमा सबैभन्दा कान्छा गोलकर्ताको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् । टर्कीएविरुद्धको खेलमा उनले लामो पासलाई नियन्त्रणमा लिँदै, बललाई भित्रतर्फ मोडेर खाली ठाउँको सदुपयोग गर्दै उत्कृष्ट गोल गरेका थिए । विस्फोटक, सिधा, बलियो र प्राविधिक रूपमा निपुण रहेका उनी ‘सुपेरियर प्लेयर अफ दि म्याच’ चुनिए । पूर्व सोकरुज प्रशिक्षक एन्ज पोष्टेकोग्लुको शब्दमा भन्नुपर्दा उनीसँग ‘अद्भूत गति’ छ ।

२. पल ओकोन-एङ्गस्टलर (अस्ट्रेलिया)

मैदानमा धेरै दूरी कभर गर्दै इरानकुन्डाको गोलका लागि सुन्दर असिस्ट प्रदान गरेर अर्का युवा अस्ट्रेलियाली खेलाडी ओकोन-एङ्गस्टलरले सबैको ध्यान खिचे । रक्षात्मक मिडफिल्डर रहेका उनको एउटा घुमाउरो थ्रु-बलले नै पहिलो गोलको अवसर सिर्जना गरेको थियो । पूर्व सोकरुज खेलाडी पल ओकोनका २१ वर्षीय छोराको यो ट्रेडमार्क शैली नै हो, जो गहिराइबाट लामो पासहरू फालेर आक्रमण सुरु गर्न माहिर छन् । आफ्नो मात्र सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि टोलीमा अचम्मको रूपमा समेटिएका उनले युवा खेलाडीहरूमाथि प्रशिक्षक टोनी पोपोभिचले राखेको विश्वासलाई न्याय गरे ।

३. एलेक्स फ्रीम्यान (अमेरिका)

पूर्व ग्रीन बे प्याकर्स स्टार तथा सुपर बाउल विजेता एन्टोनियो फ्रीम्यानका २१ वर्षीय छोरा एलेक्स फ्रीम्यान (राइट-ब्याक) ले पाराग्वेविरुद्धको खेलमार्फत विश्वकपमा डेब्यु गरे । भिल्लारियल क्लबमा आबद्ध यी खेलाडीले आफ्नो शारीरिक शक्ति र एथलेटिसिजम प्रदर्शन गर्नुका साथै अमेरिकाको चौथो गोलका लागि असिस्ट गर्दै आक्रमणमा समेत योगदान दिए । प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनोले भने, ‘एलेक्स फ्रीम्यान तेस्रो सेन्टर-ब्याकको रूपमा पनि खेल्न सक्छन् वा साइडबाट अगाडि बढ्न पनि सक्छन् । जब बल उनको खुट्टामा हुन्छ, टोलीले राहत महसुस गर्छ। उनी निकै बलिया छन् ।’

४. अयुब बुआदी (मोरक्को)

ब्राजिलविरुद्धको खेलमा बुआदीले मोहम्मद उआहबीको उत्कृष्ट युवा मोरक्को टोलीको एउटा बलियो उदाहरण पेश गरे । १८ वर्षीय सेन्ट्रल मिडफिल्डरले आफ्नो बुद्धिमत्ता, शान्त स्वभाव र लगनशीलताका कारण मैदानमा चमक छरे, जसले गर्दा प्रशिक्षक उआहबीले भने, ‘अयुबले निकै राम्रो खेले ।’ लिल  क्लबमा उनका सहकर्मी ओलिभर जिरुडले पनि यो कलिलो उमेरका प्रतिभाशाली किशोरको परिपक्वताको प्रशंसा गरे ।  जसले हालै आफ्नो जन्मभूमि फ्रान्सको सट्टा मोरक्कोको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गरेका थिए । फ्रान्सको यो घाटा एटलस लायन्स (मोरक्को) का लागि ठूलो फाइदा साबित भएको छ ।

५. यान डियोमान्डे (आइभोरी कोस्ट)

इक्वेडरविरुद्धको जितमा प्रशिक्षक एमर्स फाएले ‘केही फरक गरेर देखाउनेछन्’ भनी विश्वास गरेपछि १९ वर्षीय डियोमान्डे आइभोरी कोस्टका लागि विश्वकप खेल्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बनेका छन् । फिलाडेल्फिया स्टेडियममा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि उनी ‘सुपेरियर प्लेयर अफ दि म्याच’ को स्पष्ट रोजाइ बने । उनका म्यानेजरले दाबी गरे, ‘उनी आक्रमण गर्न सक्छन्, दुवै विङ्गरबाट खेल्न सक्छन्, डिफेन्डरको पछाडि दौडिन सक्छन् र विपक्षीहरूलाई सधैँ अलमलमा पार्न सक्छन् ।’

६. एन्टोनियो नुसा (नर्वे)

नर्वेको बलियो अग्रपंक्तिका हिस्सा रहेका नुसा आफ्नो विश्वकप डेब्युमा निकै उत्साहजनक देखिए । आफ्नो द्रुत र चतुर खुट्टाका कारण यी ट्रिकी विङ्गरले देब्रे फ्ल्यांकबाट इराकका लागि धेरै समस्याहरू खडा गरे र आफ्नो उदीयमान प्रतिष्ठालाई न्याय गरे । नर्वेका स्टार एर्लिङ हालान्डको पहिलो गोलमा नुसाको ठूलो हात थियो । २१ वर्षीय यी खेलाडीले आफ्ना साथीलाई बल पास दिएर क्लोज-रेन्ज फिनिसको वातावरण मिलाएका थिए । उनले भने, ‘मलाई वान-अन-वान को स्थिति मनपर्छ, फुटबलमा मलाई सबैभन्दा बढी आनन्द आउने नै यसैमा हो ।’

७. बेन ग्यानन-डोक (स्कटल्याण्ड)

सिर्जनशील खेलाडी ग्यानन-डोक स्कटिस टोलीको एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा विकसित भइरहेका छन् । दायाँ वा बायाँ दुवैतर्फ उत्तिकै कुशल रहेका २० वर्षीय यी खेलाडीले हाइटीविरुद्धको खेलमा डिफेन्डरहरूलाई सजिलै छक्याउँदै र फ्ल्यांकहरूमा आफ्नो विद्युतीय गति देखाउँदै गोलका लागि महत्वपूर्ण  असिस्ट प्रदान गरे । आगामी खेलमा मोरक्कोका अचरफ हाकिमीसँगको उनको प्रतिस्पर्धा रोचक हुन सक्छ । विश्वकपको मञ्चमा खेल्नेबारे उनले भने, ‘मैले यसलाई पार्कमा फुटबल खेलिरहेको जस्तै सोच्नुपर्छ । म जीवनभर फुटबल नै खेलिरहेको छु ।’

८. इब्राहिम म्बाये (सेनेगल)

फ्रान्सविरुद्धको खेलमा गोल गरेका म्बाये १८ वर्ष १४२ दिनको उमेरमा गोल गर्दै अफ्रिकी राष्ट्रका लागि सबैभन्दा कम उमेरमा विश्वकपमा गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन् । लायन्स अफ टेरङ्गासँग उत्कृष्ट आक्रामक प्रतिभाहरू छन्, तर म्बाये मैदान प्रवेश गरेपछि मात्र टोलीले गोलको ठोस नतिजा निकाल्न सक्यो । आफ्नो विश्वकप डेब्युको २० मिनेटमै यी फरवार्डले निकै कठिन कोणबाट शक्तिशाली प्रहार गर्दै उत्कृष्ट गोल गरे र विश्व फुटबल प्रेमीहरूमाझ आफ्नो आगमनको घोषणा गरे । अब दर्शकहरूले म्बायेको गति, फ्लेयर र बल-क्यारिङ क्षमता अझ बढी हेर्न पाउने आशा राखेका छन् ।

९. लुक डे फुगेरोल्स (क्यानडा)

लन्डनमा जन्मेका लुक डे फुगेरोल्स अचेल सह-आयोजक क्यानडाको टोलीमा पहिलो रोजाइका खेलाडी बनेका छन् । र २० वर्षीय यी सेन्ट्रल डिफेन्डरमाथि प्रशिक्षक जेसी मार्सले देखाएको विश्वासको क्यानडाले राम्रो प्रतिफल पाइरहेको छ । शान्त, सन्तुलित, हवाई बलमा राम्रो र म्यानेजरका अनुसार ‘बल नियन्त्रणमा उत्कृष्ट’ रहेका डे फुगेरोल्सले दबाबलाई राम्रोसँग सम्हालेका छन् । बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना विरुद्धका धेरैजसो प्रतिस्पर्धा जित्दै उनले बल रिकभर गर्नका लागि कहिलेकाँही मिडफिल्डसम्म पुग्ने साहस समेत देखाए ।

१०. कालेब यिरेन्की (घाना)

घाना र पानामा बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिने निश्चित जस्तै देखिएको थियो, तर ९५औँ मिनेटमा कालेब यिरेन्कीले खेलको नतिजा बदले । २० वर्षीय मिडफिल्डरले आफ्नै हाफमा बल जितेर अगाडि बढाए र ब्रान्डन थॉमस-असान्टेको क्रसलाई क्लोज-रेन्ज फिनिस मार्फत गोलमा परिणत गर्दै घानाको तीव्र काउन्टर-अट्याकलाई पूर्णता दिए । सही समयमा सही स्थानमा हुनुले यी बहुमुखी खेलाडीको बक्स-टु-बक्स इन्जिन क्षमता र असाधारण खेल बुद्धिमत्ता झल्काउँछ ।

अन्य ठूला नामहरूको चमक

यो त पहिलो चरणका खेलहरूमा देखिएका केही अति प्रतिभाशाली युवाहरूको झलक मात्र हो ।

स्पेनका लामिन यामाल पहिलो खेलमा केप भर्डे विरुद्धको खेलमा दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनले स्पेनको खेलको स्तर र दर्शकको उत्साह दुवै बढाएका थिए ।

फ्रान्सका डेसिरे डुएले सेनेगलविरुद्ध आफ्नो नाम जस्तै असाधारण प्रतिभा देखाए (फ्रान्सेली भाषामा डुएको अर्थ प्रतिभाशाली हुन्छ) । हाफ-टाइम लगत्तै उनको उत्कृष्ट प्रहारले फ्रान्सको तर्फबाट रोमाञ्चक प्रदर्शनको संकेत गरेको थियो ।

टर्किएका अर्दा गुलरले अस्ट्रेलियाविरुद्ध टर्कीको आक्रामक खेलको कमान्ड सम्हाले र फ्री-किक मार्फत गोलको नजिक समेत पुगे । टर्किएकै केनान यिल्डिज हाफ-टाइम पछि मैदान प्रवेश गर्दै विपक्षी टोलीका लागि स्पष्ट र निरन्तर खतरा बनिरहे ।

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