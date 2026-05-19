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१२ कक्षा नतिजा : ४० जनाको रद्द, २ जनाले एक वर्ष परीक्षा दिन नपाउने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १२:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजामा नियमिततर्फ ६९.७५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण अर्थात् ग्रेडेड भएका छन् ।
  • बोर्डले नियमविपरीत कार्य गर्ने नियमित र आंशिकतर्फका कुल ४० जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरेको छ ।
  • परीक्षा नियन्त्रक शर्माले “अघिल्लो वर्षको तुलनामा नतिजामा सुधार आएको छ” भन्नुभयो ।

५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसीई) अर्थात् १२ कक्षाको परीक्षामा सहभागी भएका ४० जनाको नतिजा रद्द गरेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नतिजामा नियमिततर्फ ३० र आंशिकतर्फ १० गरी ४० जनाको परीक्षा रद्द गरिएको हो । जसमा दुई विद्यार्थीको चालु खण्ड परीक्षाका सम्पूर्ण विषय रद्द गरिनुका साथै थप एक वर्ष बोर्डबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरिएको बोर्डले जारी गरेको सूचनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक नतिजा अनुसार नियमिततर्फ ६९.७५ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् ।

नियमितमा ३ लाख ३२ हजार २४१ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जसमा २ लाख ३१ हजार ७७० जना ग्रेडेड भएका छन् भने १ लाख ४७१ जना ननग्रेड भएका छन् ।

आंशिकतर्फ ८५ हजार ९२९ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । जसमा ३६ हजार ४२० जना ग्रेडेड भएका छन् । यो आंशिकतर्फ मात्र ४२.३८ प्रतिशत ग्रेडेड भएका छन् ।

समग्रमा नियमति र आंशकि गरी ४ लाख १८ हजार १७० जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए । नियमित र आंशिक जोड्दा भने ग्रेडेड प्रतिशत ६४.१३ प्रतिशत हुन्छ । नियमिततर्फ ३० र आंशिकतर्फ १० गरी ४० जनाको परीक्षा रद्द गरिएको छ ।

‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा नतिजामा सुधार आएको छ,’ नियन्त्रक शर्माले भने ।

परीक्षा २०८३ वैशाख १४ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।

१२ कक्षा नतिजा
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