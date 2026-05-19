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इजरायलद्वारा सम्झौताविपरित लेबनानमाथि आक्रमण, १६ जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १३:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लेबनानको सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा १६ जना नागरिकको मृत्यु भएको छ ।
  • नबातीह शहर र आसपासका क्षेत्रमा शुक्रबार बिहानैदेखि इजरायलले लगातार हवाई हमला गरिरहेको छ ।
  • दक्षिणी लेबनानमा सक्रिय हिज्बुल्लाहका आश्रयस्थलमा आक्रमण रोक्ने विषयमा अमेरिका र इजरायलबीच मतभेद देखिएको छ ।

५ असार, काठमाडौं । इजरायलले लेबनानको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने शहरहरूमा हवाई आक्रमण गरेको छ । लेबनानको सरकारी समाचार एजेन्सीले दक्षिणी क्षेत्रका शहरहरूमा इजरायलले हमला गरेको दाबी गरेको हो ।

समाचार एजेन्सीको दाबी अनुसार आक्रमणमा परी कम्तिमा पनि १६ लेबनानी नागरिकको मृत्यु भएको छ ।

लेबनानको सरकारी समाचार एजेन्सीको हवाला दिँदै बीबीसीले शुक्रबार बिहानैदेखि नबातीह सहर र आसपासका क्षेत्रमा इजरायलले लगातार हमला गरिरहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

तर, अमेरिका र इरानबीच भएको सम्झौतामा लेबनानसहितका सबै मोर्चाहरूमा सैन्य कारबाही बन्द हुने उल्लेख थियो ।

पछिल्लो समय अमेरिका र इजरायलबीच दक्षिणी लेबनानमा रहेका हिज्बुल्लाहका आश्रयस्थलमा हमला रोक्ने विषयमा मतभेद बढेको छ ।

इजरायल
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