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‘कक्षा १२ को प्रदेशगत नतिजा एकसातापछि सार्वजनिक हुन्छ’

शुक्रबार बिहान समग्रमा नतिजा सार्वजनिक गर्दा प्रदेश अनुसारको नतिजा भने सार्वजनिक नगरिएको हो । बोर्डका अनुसार १ हप्तापछि प्रदेशगतरुपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कक्षा १२ को परीक्षामा नियमिततर्फ सहभागी ३ लाख ३२ हजार २४१ विद्यार्थीमध्ये ६९.७५ प्रतिशत ग्रेडेड भएका छन् ।
  • राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरे पनि प्रदेशगत नतिजा भने १ हप्तापछि मात्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

५ असार, काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसीई) अर्थात् कक्षा १२ को प्रदेशगत नतिजा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

शुक्रबार बिहान समग्रमा नतिजा सार्वजनिक गर्दा प्रदेश अनुसारको नतिजा भने सार्वजनिक नगरिएको हो । बोर्डका अनुसार १ हप्तापछि प्रदेशगतरुपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।

‘पहिला विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएका हौँ । प्रदेश अनुसारको १ सातापछि आउँछ,’ परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले भने ।

विषयगत भने सार्वजनिक गरिएको उनले बताए । सार्वजनिक नतिजा अनुसार नियमिततर्फ ६९.७५ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । नियमितमा ३ लाख ३२ हजार २४१ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।

जसमा २ लाख ३१ हजार ७७० जना ग्रेडेड भएका छन् भने १ लाख ४७१ जना ननग्रेड भएका छन् । आंशिकतर्फ ८५ हजार ९२९ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । जसमा ३६ हजार ४२० जना ग्रेडेड भएका छन् ।

यो आंशिकतर्फ मात्र ४२.३८ प्रतिशत ग्रेडेड भएका छन् । समग्रमा नियमति र आंशकि गरी ४ लाख १८ हजार १७० जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए । नियमित र आंशिक जोड्दा भने ग्रेडेड प्रतिशत ६४.१३ प्रतिशत हुन्छ । नियमिततर्फ ३० र आंशिकतर्फ १० गरी ४० जनाको परीक्षा रद्द गरिएको छ ।

‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा नतिजामा सुधार आएको छ,’ नियन्त्रक शर्माले भने । परीक्षा २०८३ वैशाख १४ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।

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कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, नियमिततर्फ ६९.७५ प्रतिशत उत्तीर्ण
शिक्षा
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