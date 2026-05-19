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भारतमा बन्धक ९ सय नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न हर्कको माग

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १३:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले भारतको पटनामा बन्धक बनाइएका ९०० नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरे ।
  • नेटवर्किङ व्यवसायको प्रलोभनमा पारी पटनामा नेपालीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट र मोबाइल जफत गर्ने कार्य भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
  • सांसद साम्पाङले सोही प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा सोल्टी होटलबाट पक्राउ परेका ईश्वर ढकालमाथि कानूनी कारबाही गर्न माग गरे ।

५ असार, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले भारतको पटनामा ९ सय जना नेपाली बन्धक बनाइएको सूचना प्राप्त भएको भन्दै उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद साम्पाङले नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेटवर्किङ व्यवसायको प्रलोभनमा परी पटनामा बन्धक बनाइएको सूचना प्राप्त भएको भन्दै उनीहरूको उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पटनामा रहेका उनीहरूको मोबाइल फोन जफत गरी कुटपिट गर्ने र नियन्त्रणमा राख्ने काम भइरहेको भन्दै उनले तत्काल उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सोही प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा सोल्टी होटलबाट पक्राउ परेका इटहरी निवासी ईश्वर ढकालमाथि कारबाही अघि बढाउन र पीडितको उद्धारमा सक्रियता देखाउन उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गरे ।

उनले भने, ‘सरकार र सभामुखले प्रतिपक्षको माग नसुन्ने हो भने हामी जिम्मेवार बन्न सक्दैनौँ । मान्छे राम्रो लुगा लगाएर वा चिलो गाडी चढेर मात्र बन्दैन, उसमा नैतिकता र जवाफदेहिता हुनु अनिवार्य छ ।’

स्वदेशी श्रम शक्ति विदेश पलायन भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सरकारलाई ठोस योजना ल्याउन सुझाव दिए ।

सरकारले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाएर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

हर्कसाम्पाङ
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