+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोशीका कानुनमन्त्री पराजुली निवासमा मध्यराति प्रहरीको छापा

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको क्वाटरमा बिहीबार मध्यरातमा प्रहरीले छापा मारेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १३:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको विराटनगरस्थित निवासमा बिहीबार मध्यरातमा प्रहरीले छापा मारेको छ ।
  • मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त खोजी गर्ने क्रममा प्रहरी भुलवश मन्त्रीको निवासमा पुगेको दाबी गरे।
  • मन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्रीको निवास भन्ने जान्दाजान्दै प्रहरी जबर्जस्ती भित्र छिरेको आरोप लगाएको छ ।

५ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको क्वाटरमा बिहीबार मध्यरातमा प्रहरीले छापा मारेको छ।

विराटनगर-३, ल क्याम्पसनजिकै रहेको मन्त्रीको निवासमा राति ११ बजेतिर प्रहरी टोली पुगेको थियो । मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार राति पर्खाल नाघेर प्रहरी भित्र छिरेको हो । प्रहरी पुग्दा मन्त्री भने थिएनन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकार युवराज कटेल अनुसार, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका एक पुराना फरार अभियुक्तको खोजी गर्ने क्रममा प्रहरी उक्त निवासमा पुगेको हो । तर, त्यहाँ पुगेको प्रहरीले मन्त्रीको क्वार्टर भन्ने जानकारी नपाएको उनले दाबी गरे ।

‘एकजना हत्याका अभियुक्त पहिले सोही घरमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने सूचना थियो । लुकिछिपेको हुनसक्ने भन्दै प्रहरी टोली रेकी गर्न पुगेको थियो,’ सीडीओ कटेलले भने, ‘अपरेसनमा खटिएको टोलीलाई उक्त घर मन्त्रीको निवास भएको बारे पूर्वजानकारी थिएन ।’

उनले प्रहरी मन्त्रीलक्षित कारबाहीको लागि त्यहाँ नपुगेको दोहोर्‍याए ।

‘प्रहरी टोली अभियुक्तकै पिछा गर्दै त्यहाँ पुगेको हो। मन्त्री लक्षित कारबाही थिएन, केवल शंकास्पद व्यक्तिको खोजी थियो,’ उनले भने ।

कटेलका अनुसार, ती अभियुक्त केही समयअघि चितवनबाट भागेर आएको सूचना थियो। ‘पहिले उनी त्यहाँ बस्ने गरेको भए पनि प्रहरी पुग्नुअघि नै उनी ठाउँ सरिसकेका रहेछन्’ उनले भने ।

तर मन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्रीको निवास हो भन्ने जान्दा जान्दै प्रहरीले जबर्जस्ती पुगेको बताएको छ ।

मोरङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रबाट गाडी र मोटरसाइकलसहित ९२२ किलो गाँजा बरामद

मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रबाट गाडी र मोटरसाइकलसहित ९२२ किलो गाँजा बरामद
रास्वपा मोरङको सभापतिमा कँडेल निर्वाचित

रास्वपा मोरङको सभापतिमा कँडेल निर्वाचित
मोरङका क्रसर : अनुमति एउटा, काम अर्कै

मोरङका क्रसर : अनुमति एउटा, काम अर्कै
मोरङमा भूमिहीन सुकुमवासीको प्रदर्शन

मोरङमा भूमिहीन सुकुमवासीको प्रदर्शन
मोरङमा गोली चलाएर प्रहरीले सामात्यो लागुऔषध कारोबारी

मोरङमा गोली चलाएर प्रहरीले सामात्यो लागुऔषध कारोबारी
मोरङ, सुनसरी र झापामा भेटियो बर्डफ्लू, एउटै फर्ममा ११ हजार कुखुरा नष्ट

मोरङ, सुनसरी र झापामा भेटियो बर्डफ्लू, एउटै फर्ममा ११ हजार कुखुरा नष्ट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित