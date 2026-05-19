सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

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- महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवविरुद्ध ७२ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक ढलान योजनाको भुक्तानी दिने बहानामा सेवाग्राहीबाट घुस लिँदै गरेको अवस्थामा यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
५ असार, काठमाडौं । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सेवाग्राहीबाट ७२ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यादव विरुद्ध विशेष अदालतमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सडक ढलान योजनाको कार्य सम्पन्न पश्चात भुक्तानी गर्ने क्रममा विभिन्न बहाना बनाएर घुस मागेको भन्ने सूचनाको आधारमा खटिएको आयोगको टोलीले यादवलाई उक्त रकम घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अनुसन्धानको क्रममा यादवले सेवाग्राहीसँग उक्त रकम घुस लिएको पाइएकोले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
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