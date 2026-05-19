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आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जीतपुरसिमरा उपमहानगर

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १५:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘स्थानीय तह आयोजना बैंक’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
  • उपमहानगरपालिकाले मातहतका सबै निकायलाई असार ६ गतेभित्र आयोजना बैंकमा योजनाहरू प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिँदै असार ७ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
  • नगर प्रमुख राजन पौडेलका अनुसार नयाँ कानूनबमोजिम आयोजना बैंकमार्फत छनोट भएका योजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न पाइनेछ ।

५ असार, बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले ‘स्थानीय तह आयोजना बैंक’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/०८४ का लागि वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने तयारीस्वरूप मातहतका सबै निकायलाई असार ६ गतेभित्र आयोजना बैंकमा योजनाहरू प्रविष्ट गरिसक्न निर्देशन दिएको नगर प्रमुख राजन पौडेलले बताए ।

‘जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८२ मा व्यवस्था भएबमोजिम, अबदेखि आयोजना बैंकमार्फत छनोट भएका योजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न पाइनेछ’ नगर प्रमुख पौडेलले भने ।

पौडेलका अनुसार योजना छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी आवश्यकतामा आधारित र प्रणालीबद्ध बनाउन उपमहानगरपालिकाले यो कानुनी प्रबन्धलाई लागू गर्न लागेको हो ।

आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित कर्मचारी र जनप्रतिनिधीलाई विभिन्न चरणमा प्रशिक्षण समेत दिइसकिएको छ ।

‘नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिका सदस्यहरू र सबै वडा सचिवहरूलाई प्रशिक्षणमुलक कार्यशालामा सहभागी गराइसकिएको छ’ नगर प्रमुख पौडेले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम यसअघि नै ल्याइसकेको उपमहानगरपालिकाले असार ७ गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
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