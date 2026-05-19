+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ध्यान दिन सांसदको माग

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १५:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
  • सांसद मोहम्मद खालिदले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान नदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहले "आसन पाए पनि शासन नपाएको" बताउनुभयो ।
  • सांसदहरूले बागमतीको सुस्त सडक निर्माण र कोशी प्रदेशको बन्द चिया उद्योगका विषयमा तत्काल समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरे ।

५ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको प्रादेशिक समयमा आफ्ना धारणा राख्दै कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले बजेट विनियोजन गर्दा न्यायोचित नभएको र स्थानीय तहलाई उचित ढङ्गले बजेट विनियोजन नभएको टिप्पणी गरे।

सांसद दत्तले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित बजेट वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद मदनकुमारी शाहले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेसलाई सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो नदिएर प्रशासनिक खर्चसमेत कटौती गर्ने काम गरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशका स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको बताए ।

नेकपा (एमाले) प्रेमप्रसाद दङ्गालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका विषयहरू तय गरिएको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण प्रभावकारी हुन नसक्दा विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।

उनले कर्मचारी व्यवथापनमा समेत कठिनाइ भएको र कर्मचारी पठाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा लामो समय नबस्ने गरेको पाइएको विषय उठाए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले आसन पाए पनि शासन नपाएको गुनासो गरे ।

उनले बजेट विनियोजन गर्दा पनि सङ्घकै अधिकार बढी राखिएको प्रदेश र स्थानीय तहले माग्नुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद् भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चार तरिकाले स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको भन्दै स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले बजेट कटौती गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले गण्डकी प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने जरुरी कानुन पनि नबनेको हुनाले काम कारबाहीमा कठिनाइ हुनुका साथै कर्मचारीको कमीका कारण काम गर्नसमेत समस्या परेको सुनाए ।

नेकपा (एमाले) सम्झना देवकोटाले सङ्घीयता शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने निकाय भए पनि तर सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । सङ्घीयता धेरै खचिलो हुने भनिए पनि उनले सङ्घले भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कम खर्च गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको उल्लेख गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद धमेन्द्र पासवानले अन्नदाता, करदाता र मतदाता भएको स्थान मधेस प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर, मानव विकास सूचाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि रहेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समेत कमजोर रहेको बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले बागमती प्रदेशभित्र विभिन्न महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू काम भइरहेको र काम भने अत्यन्तै सुस्तगतिमा भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । जनताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर वर्षायाम सुरु भइसकेकाले पुलहरू यथाशीघ्र निर्माणमा गर्न उनको माग छ ।

नेकपा (एमाले)का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले कोशी प्रदेशमा झापाले प्रधानमन्त्री नै बनाएर पठाएको प्रदेश भएको र चिया उत्पादनको बढीभन्दा महत्त्वपूर्ण जिल्लामा अहिले चिया उद्योग बन्द भएको हुनाले तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय सभा कार्यसूचीबाट हटाइयो सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश

राष्ट्रिय सभा कार्यसूचीबाट हटाइयो सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश
साढे चार महिनादेखि राष्ट्रिय सभामा एक सिट रिक्त, भएन ओम प्रकाश अर्यालको नाम सदर

साढे चार महिनादेखि राष्ट्रिय सभामा एक सिट रिक्त, भएन ओम प्रकाश अर्यालको नाम सदर
राष्ट्रिय सभामा रह्यो विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड

राष्ट्रिय सभामा रह्यो विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड
जेठ २६ सम्मका लागि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित

जेठ २६ सम्मका लागि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अलग हो, तर फरक छैन भन्ने अनुभूति गरिरहेका छौं : सांसद देवकोटा

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अलग हो, तर फरक छैन भन्ने अनुभूति गरिरहेका छौं : सांसद देवकोटा
राष्ट्रिय सभामा आज पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा विपक्षीको विरोध

राष्ट्रिय सभामा आज पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा विपक्षीको विरोध

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित