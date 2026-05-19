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अनि सौगातले मजाकमै राखिदिए नाम ‘पुतली’

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पुजन खड्का पुजन खड्का
२०८३ असार ५ गते १६:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री सिर्जना सुब्बाले चलचित्र ‘लुट’ मा निभाएको ‘पुतली’ को भूमिका नेपाली दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय बन्यो ।
  • उनले अभिनेता दयाहाङ राई र सहकर्मीहरूसँग मिलेर नेपाली रङ्गमञ्चको प्रवर्द्धनका लागि मण्डला थिएटरको निर्माण गरिन् ।
  • चलचित्र ‘द डाइङ क्यान्डल’ मा उत्कृष्ट अभिनय गरेकी उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा र सम्मान पाएकी छन् ।

नेपाली सिनेमाको इतिहास बदल्ने त्यो फिल्ममा उनले हाकुकी श्रीमतीको भूमिका पाइन् । पात्रको नामसम्म थिएन । स्क्रिप्टमा उनी केवल ‘हाकुकी श्रीमती’ थिइन् ।

सुटिङका क्रममा अभिनेता सौगात मल्लले मजाकमै उनको पात्रको नाम ‘पुतली’ राखिदिए । कसैले कल्पना गरेको थिएन, यही नामले एक दिन नेपाली दर्शकको स्मृतिमा स्थायी ठाउँ बनाउनेछ ।

फिल्म प्रदर्शन भयो । दर्शक हलमा ओइरिए । संवादहरू चर्चित भए । पात्रहरू लोकप्रिय भए । अनि ‘पुतली’ नेपाली सिनेमाको सबैभन्दा सम्झनलायक पात्रमध्ये एक बन्यो ।

एकै रातमा सिर्जनाको जीवन बदलिएको जस्तो देखियो ।

तर वास्तविकता फरक थियो ।

त्यो सफलता एक रातमा आएको थिएन । त्यसको पछाडि करिब एक दशकको संघर्ष, असफलता, धैर्य र मेहनत थियो ।

‘लुट’ पछि उनले आफूलाई स्टारडममा हराउन दिइनन् । बरू रंगमञ्चप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता अझ बलियो बनाइन् । दयाहाङ राईसहितका सहकर्मीहरूसँग मिलेर मण्डला थिएटर निर्माणमा जुटिन् ।

आज मण्डला नेपाली रंगमञ्चको एउटा विद्यालय जस्तै बनेको छ । सयौं कलाकारका सपना त्यहाँबाट उडान भरेका छन् ।

पछि ‘द डाइङ क्यान्डल’ आयो । त्यो फिल्मले सिर्जनालाई कलाकारका रूपमा नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो । उनले निभाएको भूमिकाले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रशंसा बटुल्यो ।

एक समय अवसर खोज्दै काठमाडौंका गल्ली चहार्ने युवती आज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवहरूमा सम्मानित भइरहेकी थिइन् ।

तर सफलताले उनलाई बदल्न सकेन ।

अहिले पनि उनी संघर्षका दिनहरू सम्झिन्छिन् । गाउँ सम्झिन्छिन् । खेतबारी सम्झिन्छिन् । पहिलो पटक टेलिभिजन हेर्न एक रुपैयाँ बोकेर गएको दिन सम्झिन्छिन् ।

सायद त्यही कारण सफलता उनको टाउकोमा चढेन ।

आज उनी अभिनेत्री मात्र होइनन्, नयाँ पुस्ताका कलाकारका लागि प्रेरणा पनि हुन् ।

उनको कथा एउटा कलाकारको सफलता मात्र होइन । यो सपना देख्न डराउन नहुने सन्देश हो । असफलताले अन्त्य होइन, नयाँ सुरुआत दिन सक्छ भन्ने उदाहरण हो । मेहनत र धैर्यले असम्भव जस्तो देखिने लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण हो ।

र त्यसैले आज पनि धेरै दर्शकले उनको वास्तविक नाम नजान्न सक्छन् । तर ‘लुट’ की पुतली भने सम्झिन्छन् । किनकि त्यो पात्र एउटा भूमिकामात्र थिएन, त्यो एउटा संघर्षशील कलाकारको वर्षौंको मेहनतको प्रतिफल थियो ।

पुतली लुट सिर्जना सुब्बा
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