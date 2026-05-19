रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रामा प्रधानमन्त्री सहभागी

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- ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजित रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनुभएको छ ।
- ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको यस जात्रामा राष्ट्रप्रमुखले भोटो हेर्नुपर्ने परम्परा रहिआएको छ ।
- सोही जात्राको अवलोकन गर्न बालेन शाह पनि जावलाखेल पुग्नुभएको छ ।
६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा सहभागी हुन पुगेका छन् ।
उनी केहीबेरअघि जावलाखेलस्थित रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा सहभागी हुन पुगेका हुन् ।
भोटो देखाउने कार्यक्रम जावलाखेल चोकमा चलिरहेको छ । रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रामा राष्ट्रप्रमुखले भोटो हेर्नुपर्ने प्रचलन छ ।
सोही अनुसार, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि पुगेका छन् ।
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