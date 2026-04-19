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बाँदर धपाउन राखेको करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु

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कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ असार ५ गते २१:५३

५ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेमा बाँदर धपाउन राखेको करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो पनौती १२ महभिरस्थित काँक्रा गोडमेल गर्न जाने क्रममा करेन्ट लागेर ६८ वर्षीया कमला मुल्मीको घटानास्थलमानै मृत्यु भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी एवं डीएसपी रविन विष्टका अनुसार काँक्रा खेतीमा बाँदर धेरै आउने भएका कारण त्यहाँ करेन्ट फिट गरी राखिएको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाको टोलीले मुचुल्का उठाएर शवलाई पोष्टमार्टमको लागि धुलिखेल अस्पताल लगेको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बाँदर
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

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