बाँदर धपाउन राखेको करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु

५ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेमा बाँदर धपाउन राखेको करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो पनौती १२ महभिरस्थित काँक्रा गोडमेल गर्न जाने क्रममा करेन्ट लागेर ६८ वर्षीया कमला मुल्मीको घटानास्थलमानै मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी एवं डीएसपी रविन विष्टका अनुसार काँक्रा खेतीमा बाँदर धेरै आउने भएका कारण त्यहाँ करेन्ट फिट गरी राखिएको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाको टोलीले मुचुल्का उठाएर शवलाई पोष्टमार्टमको लागि धुलिखेल अस्पताल लगेको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4