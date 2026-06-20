पाराग्वेले दोस्रो मिनेटमै लियो अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत टर्कीविरुद्धको खेलमा पाराग्वेका माटियास गालार्जाले दोस्रो मिनेटमै गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका छन् ।
- पहिलो खेलमा पराजित भएका दुवै टोली यस खेलमा पहिलो जितको खोजीमा रहेका छन् ।
६ असार, काठमाडौं । पाराग्वेले फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत टर्कीविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
सान फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियममा जारी खेलको दोस्रो मिनेटमै पाराग्वेले अग्रता लिएको हो ।
पाराग्वेका लागि माटियास गालार्जाले गोल गरे । पहिलो खेलमा पराजित दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन् ।
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