न्युजिल्याण्डविरुद्धको खेलअघि इजिप्टका कोचले भने– मोहम्मद सलाहसँग कुनै विवाद छैन

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- इजिप्टका मुख्य प्रशिक्षक होसाम हसनले स्टार खेलाडी मोहम्मद सलाहसँग टोलीभित्र कुनै विवाद नरहेको बताए ।
- उनले सलाह अत्यन्त अनुशासित खेलाडी भएको र आफूले सधैं टोलीको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने उल्लेख गरे ।
- विश्वकपको समूह ‘जी’ मा रहेका इजिप्ट र न्युजिल्यान्ड ऐतिहासिक पहिलो जितको खोजीमा आइतबार मैदान उत्रँदै छन् ।
७ असार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको समूह ‘जी’ अन्तर्गत न्युजिल्यान्डविरुद्धको महत्वपूर्ण खेलअघि इजिप्टका मुख्य प्रशिक्षक होसाम हसनले टोलीभित्र कुनै असन्तुष्टि वा विवाद नरहेको बताएका छन् । विशेषगरी स्टार खेलाडी मोहम्मद सलाहलाई लिएर फैलिएका हल्लाहरूलाई उनले अस्वीकार गरेका हुन् ।
भ्यानकुभरस्थित बीसी प्लेसमा आइतबार हुने खेलअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै हसनले भने, ‘सलाह हाम्रो टोलीका महत्वपूर्ण खेलाडी हुन् । तर मसँग रहेका सबै २६ खेलाडी नै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । म सबै खेलाडीलाई व्यावसायिक रूपमा व्यवहार गर्छु, मेरा कुनै पनि प्रिय खेलाडी छैनन् ।’
३४ वर्षीय सलाहले विश्वकप छनोट चरणमा नौ गोल गरेका थिए । उनले बेल्जियमसँगको पहिलो खेलमा इमाम आशौरको गोलका लागि अवसर पनि सिर्जना गरेका थिए । सियाटलमा भएको उक्त खेल १–१ को बराबरीमा सकिएको थियो । खेलको ७६औँ मिनेटमा सलाहलाई परिवर्तन गरी युवा खेलाडी हम्जा अब्देलकरिमलाई मैदानमा उतारिएको थियो ।
उता न्युजिल्यान्डले पनि आफ्नो पहिलो खेलमा इरानसँग २–२ को बराबरी खेलेको थियो । लस एन्जलसमा भएको उक्त खेलपछि समूह ‘जी’ को अवस्था निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ ।
स्टार खेलाडी मोहम्मद सलाहलाई खेल सकिनुअघि बाहिर निकालिएपछि उनी प्रशिक्षक होसाम हसनको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएको हुनसक्ने अड्कलबाजी गरिएको थियो ।
इजिप्टेली फुटबलमा यसअघि पनि सलाह र हसनबीच मतभेद भएको भन्ने खबरहरू आएका थिए । २०२४ मा समेत इजिप्ट फुटबल संघले दुवैबीच विवाद रहेको समाचार असत्य भएको स्पष्टीकरण दिएको थियो ।
प्रशिक्षक हसनले इजिप्टको शिविरमा सबै कुरा सामान्य रहेको बताए । उनले भने, ‘सलाह उत्कृष्ट खेलाडी हुन्, जसले आफ्ना टोलीका साथीहरूलाई सहयोग गर्छन् । उनी अनुशासित छन् र अन्य खेलाडीका लागि उदाहरणीय पात्र हुन् ।’
उनले थपे, ‘उनी सुरुआती टोलीमा खेलुन् वा खेलको क्रममा परिवर्तन गरिउन्, त्यो खेलाडीको भूमिकाभित्रकै कुरा हो । म सधैं टोली र राष्ट्रिय टिमको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्छु ।’
सलाहलाई लिएर फैलाइएका विभिन्न अफवाहप्रति संकेत गर्दै हसनले भने, ‘खेलाडी, स्टार र टोलीबारे विभिन्न हल्ला फैलाइएका छन् । तर सलाह अत्यन्त अनुशासित खेलाडी हुन् । उनी नियमित प्रशिक्षणमा सहभागी हुन्छन् र प्रशिक्षकका निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्छन् । त्यसैले उनी भोलिको खेलमा पनि सकारात्मक रहनेमा म विश्वस्त छु ।’
इजिप्ट र न्युजिल्यान्ड दुवै टोली विश्वकप इतिहासकै पहिलो जितको खोजीमा छन् । नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन यो खेल दुवैका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । इजिप्ट चौथोपटक विश्वकपको अन्तिम चरण खेलिरहेको छ ।
हसनले भने, ‘हामी सकारात्मक प्रदर्शन गर्न चाहन्छौं । अफ्रिकी फुटबलमा पुस्तौंदेखि रहेको प्रतिभालाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं । पहिलो खेल बराबरीमा सकियो, अब हामी जित निकालेर महत्वपूर्ण तीन अंक हासिल गर्न चाहन्छौं ।’
उनले इजिप्टेली समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै थपे, ‘यो केवल हाम्रो टोलीको मात्र होइन, इजिप्टेली फुटबल र समग्र अफ्रिकी फुटबलको पनि महत्वाकांक्षा हो । हामी ती सबैको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने आशा राखेका छौं ।’
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