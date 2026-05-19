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अत्यधिक गर्मीले रास्वपा महाधिवेशन स्थलमा केही मानिस अस्वस्थ, पानी पर्न थालेपछि राहत

अत्यधिक गर्मीका बीच महाधिवेशन चलिरहँदा अहिले भने महाधिवेशन स्थलमा वर्षा सुरु भएको छ । वर्षाका कारण महाधिवेशन स्थलमा केही असहजता भएता पनि गर्मीबाट भने केही राहत पुगेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ७ गते १५:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ ।
  • महाधिवेशनमा देशभरका प्रतिनिधिहरूका साथै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको छ ।
  • अत्यधिक गर्मीका कारण केही सहभागी अस्वस्थ भए पनि महाधिवेशन स्थलमा वर्षा सुरु भएपछि गर्मीबाट केही राहत मिलेको छ ।

७ असार, काठमाडौं ।  चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ ।

महाधिवेशनसमा सहभागी हुन देशभरिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन स्थल पुगिसकेका छन् । महाधिवेशनको उद्घाटन स्थलमा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको भिड लागेको छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी लगायत मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सहभागी छन् ।

अत्यधिक गर्मीका बीच महाधिवेशनको उद्घाटन स्थलमा नेता, कार्यकर्ता एवं शुभचिन्तकहरूको भिड छ । अत्यधिक गर्मीका कारण केही मानिस अस्वस्थ समेत बनेका छन् । अस्वस्थ भएकाहरूलाई एम्बुलेन्समार्फत उद्धार गरिएको छ ।

महाधिवेशन स्थलमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष समेत सञ्चालन गरिएको छ । कतिपयलाई स्वास्थ्य सहायता कक्षमा समेत राखिएको छ ।

अत्यधिक गर्मीका बीच महाधिवेशन चलिरहँदा अहिले भने महाधिवेशन स्थलमा वर्षा सुरु भएको छ । वर्षाका कारण महाधिवेशन स्थलमा केही असहजता भएता पनि गर्मीबाट भने केही राहत पुगेको छ ।

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