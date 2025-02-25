यमालको गोलमा स्पेनलाई अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत साउदी अरेबियाविरुद्धको खेलमा स्पेनका लामिन यामलले गोल गर्दै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका छन् ।
- एटलान्टा स्टेडियममा जारी खेलको १०औं मिनेटमा मिकेल ओयार्जाबलको पासमा यामलले गरेको यो गोल उनको विश्वकपको पहिलो गोल हो ।
७ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा स्पेनले साउदी अरेबियाविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
एटलान्टा स्टेडियममा जारी खेलको १०औं मिनेटमा लामिन यामलले गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
मिकेल ओयार्जाबलको पासमा यामलले गोल गरे । यो यामालको विश्वकपमा पहिलो गोल हो ।
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