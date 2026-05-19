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६ वर्षदेखि बनेन बुढीगंगा नदीको पुल, ठेक्का नै रद्द

महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगर कञ्चनपुरले २२ करोड ६ लाख ५२४ रुपैयाँ लागतमा निर्माणगर्ने भनिएको पुलको अहिले ठेक्का नै रद्द भइसकेको छ । कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि पुल निर्माण नै अन्योलमा परेको छ ।

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प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह
२०८३ असार ८ गते १३:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाजुराको बुढीगंगा नदीमा निर्माण सम्झौता भएको ६ वर्ष पुग्दा पनि मौरे पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।
  • निर्माण कम्पनीले पेश्की लिएर काम शुरू नगरेपछि महाकाली पुल योजनाले सम्झौता रद्द गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
  • अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पुल निर्माणको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।

८ असार, बाजुरा । बाजुराको बुढीगंगा नदीमा निर्माण हुने भनिएको मोटरेबल पुल ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । बुढीगंगा नगरपालिका र त्रिवेणी नगरपालिका जोड्ने ‘मौरे पुल’ निर्माण सम्झौता भएको ६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माण हुन नसकेको त्रिवेणी नगरपालिका स्थानीय कविराज गिरीले बताए ।

महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगर कञ्चनपुरले २२ करोड ६ लाख ५२४ रुपैयाँ लागतमा निर्माणगर्ने भनिएको पुलको अहिले ठेक्का नै रद्द भइसकेको छ । कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि पुल निर्माण नै अन्योलमा परेको छ ।

महाकाली पुल योजनाले २०७८ असोज २९ गते बुढीगंगा नदीमाथि ११० मिटर लामो दुई स्पानको पीएससी बक्स गर्डर पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । २०७८ मंसिर १० गते काठमाडौंस्थित बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग निर्माण सम्झौता भएको थियो ।

कम्पनीले १६ करोड २१ लाख ७८ हजार ६० रुपैयाँमा ठेक्का लिएको महाकाली पुल योजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रवि शाहले बताएका छन् ।

सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य २०८१ फागुन १० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर निर्धारित समय सकिँदा पुल निर्माण सम्पन्न हुनु त परको कुरा, कामको सुरुवातसमेत नभएको त्रिवेणी नगरपालिका प्रमुख कर्णबहादुर थापाले बताए ।

कम्पनीले डिजाइन स्वीकृत गराएर पेश्कीवापत एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगेको थियो । तर काम सुरुवातै भएको छैन ।

निर्माण कम्पनीले पेश्की रकम लिएर पनि काम अघि नबढाएपछि महाकाली पुल योजनाले जमानतवापतको उक्त रकम जफत गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कार्यमा कुनै प्रगति नदेखिएपछि महाकाली पुल योजनाले २०८२ असार १९ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो ।

कार्यालयले २०८२ माघ ४ गते निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । महाकाली पुल योजनाले निर्माण सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अहिले पुलको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको महाकाली पुल योजनाले जनाएको छ । ‘अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म नयाँ निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । त्यसैले पुल निर्माण कार्य अन्योलमा परेको हो,’ सूचना अधिकारी इन्जिनियर रवि शाहले भने ।

बुढीगंगामा निर्माण हुने मौरे पुल केवल बुढीगंगा र त्रिवेणी नगरपालिका जोड्ने भौतिक संरचना मात्र नभई, बडिमालिका क्षेत्रको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । पुल निर्माण नहुँदा वर्षातको चार महिना त्रिवेणी नगरपालिका सडक सञ्जालबाट छुट्ने गरेको छ ।

बुढीगंगा नदी पुल
लेखक
प्रकाश सिंह

परोपकारी पत्रकारितामा रूचि राख्ने सिंह बाजुराका पत्रकार हुन् ।

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