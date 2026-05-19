+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विरोध होइन, परिणामका निम्ति संसद्‌मा आवाज उठाइरहको छौं : भीष्मराज आङ्देम्बे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते १४:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारलाई जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न प्रतिपक्षले निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताए ।
  • किसानहरू प्रताडित हुँदा पनि राज्य संवेदनशील नभएकाले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको नेता आङ्देम्बेले उल्लेख गरे ।
  • राजनीतिक दलहरूले जनविश्वासको सम्मान गर्न नसक्दा नागरिकहरू नयाँ दलतर्फ आकर्षित भएको उनले स्वीकार गरे ।

८ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारलाई जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न निरन्तर खबरदारी गरिरहेको बताएका छन् ।

सोमबार इलाम नगरपालिकाको नगरसभामा बोल्दै उनले संसद्भित्र प्रतिपक्षीले उठाएका विषयहरू जनताकै आवाज भएको दाबी गरे । किसानहरू विभिन्न समस्याबाट पीडित भइरहेका बेला राज्यले अपेक्षाअनुसार संवेदनशीलता नदेखाएको नेता आङ्देम्बेको भनाइ थियो ।

‘देशमा जसरी किसानहरू प्रताडित भइरहेका छन्, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसप्रति अहिले पनि राष्ट्र संवेदनशील भइरहेको छैन भन्ने अनुभूति हामीले गरिरहेका छौं ।’

उनले प्रतिपक्षको भूमिका विरोधका लागि विरोध गर्ने नभएर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र जनताप्रति गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सचेत गराउने भएको स्पष्ट पारे ।

नेता आङ्देम्बेले सरकार ठूलो जनमतबाट निर्वाचित भएर गठन भए पनि त्यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको भएको बताए ।

‘संसद्भित्र प्रतिपक्षीको आवाज भनेको तपाईंहरूको आवाज हो । सरकारलाई जनताप्रति गरिएको प्रतिबद्धतामा अझ खरो रूपमा उत्रिन सचेत गर्ने काम प्रतिपक्षीको हो,’ उनले भने, ‘र त्यो काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौं ।’

नेता आङ्देम्बेले देशभरका नागरिकमा सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टि देखिएको पनि बताए । मत परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षणले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको निष्कर्षमा समेत धेरै नागरिक पुग्न थालेको उनको भनाइ थियो ।

‘पार्टी परिवर्तन नै मत परिवर्तनको अभ्यास रहेछ । तर, त्यसले मात्रै समस्या समाधान नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा नेपाली जनता पुग्न थालेको अनुभूति भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उनले विगतमा राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वासको सम्मान गर्न नसक्दा नागरिकहरू नयाँ दलतर्फ आकर्षित भएको स्वीकार गरे । ‘जनताले दिएको अभिमतको सम्मान गर्न नसक्दा नै जनताको आक्रोश र निराशा नयाँ पार्टीहरूतर्फ गएको हो’, उनले भने ।

कांग्रेस अहिले सरकारको विरोधका लागिमात्र विरोध गर्ने पक्षमा नरहेको पनि आङ्देम्बेले स्पष्ट पारे । संसद्मा आफूले व्यक्त गरेका धारणा र कांग्रेस सभापति गगन थापाले चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा व्यक्त गरेको सन्देश एउटै रहेको उनको भनाइ थियो ।

भीष्मराज आङ्देम्बे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आङ्देम्बेको नेतृत्वमा पहिलो संसदीय दल बैठक, थप सक्रिय हुने कांग्रेसको प्रतिबद्धता

आङ्देम्बेको नेतृत्वमा पहिलो संसदीय दल बैठक, थप सक्रिय हुने कांग्रेसको प्रतिबद्धता
कालो डायरीमा लेखिँदै छ सरकारको काम-कारबाही

कालो डायरीमा लेखिँदै छ सरकारको काम-कारबाही
रविलाई भीष्मराजको प्रश्न- दिल्लीमा हुँदा सिमानाको ‘स’ र कालापानीको ‘क’ उच्चारण किन गरिएन ?

रविलाई भीष्मराजको प्रश्न- दिल्लीमा हुँदा सिमानाको ‘स’ र कालापानीको ‘क’ उच्चारण किन गरिएन ?
संसद्‍मा सांसद्ले गाए गीत– मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न

संसद्‍मा सांसद्ले गाए गीत– मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न
कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको भन्नु गलत : भीष्मराज आङ्देम्बे

कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको भन्नु गलत : भीष्मराज आङ्देम्बे
सभामुखको भूमिकाप्रति आङ्देम्बेको असन्तुष्टि

सभामुखको भूमिकाप्रति आङ्देम्बेको असन्तुष्टि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित