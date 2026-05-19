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आङ्देम्बेको नेतृत्वमा पहिलो संसदीय दल बैठक, थप सक्रिय हुने कांग्रेसको प्रतिबद्धता

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ६ गते १५:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन भएको ५५औं दिनमा पहिलो पटक संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बसेको छ ।
  • बैठकमा पार्टीका तर्फबाट संसद्मा उठाइएका विषय र सरकारको सय दिने प्रतिबद्धताबारे समीक्षा गरिएको छ ।
  • कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गत १४ वैशाखमा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई दलको नेता चयन गरेको थियो ।

६ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक गरेको छ । सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे दलको नेता चयन भएको ५५ औं दिनमा संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बसेको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले १४ वैशाखमा आङ्देम्बेलाई दलको नेता चयन गरेको थियो ।

दलको नेता चयन भएपछि उनले पहिलो पटक संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा सहभागी महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।

बैठकपछि उपनेता अभिशेष प्रताप शाहले संसदीय गतिविधि र पार्टीका तर्फबाट उठाइएका विषयमा सरकारले ध्यानबारे समीक्षा गरिएको जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्मका हाम्रा संसदीय गतिविधि र हामीले उठाएका विषयहरू कति प्रभावकारी भए, सरकारले त्यसमा कति ध्यान दियो भनेर समीक्षा बैठक गरेका हौं,’ उनले भने ।

उपचेता शाहले बैठकबाट थप थप ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पनि जानकारी दिए । उनले कांग्रेस सांसदहरूले जनताका विषयहरू पटक पटक संसद्मा उठाइरहेका पनि बताए ।

महामन्त्री पौडेलले बैठकमा सरकारले सय दिनभित्र गर्ने कामका लागि गरेको प्रतिवद्धताको समीक्षा गरिएको जानकारी दिए ।

सांसदहरूले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसद्मा उठान गर्ने जनजीविकाका विषय कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको उनले बताए ।

नेपाली काँग्रेस भीष्मराज आङ्देम्बे
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