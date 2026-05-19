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रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको उम्मेदवारी घोषणा

आइतबारदेखि चितवनमा जारी महाधिवेशनमा पोखरेलले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते १९:३६

८ असार, काठमाडौं । रास्वपा नेता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आइतबारदेखि चितवनमा जारी महाधिवेशनमा पोखरेलले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।

आइतबार उद्घाटनसत्र गरेको रास्वपाको महाधिवेशन असार १० गतेसम्म चल्ने छ ।

यसअघि आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशन सोमबार र मंगलबारगरी तीन दिनसम्म चल्ने भनिएको थियो ।

तर, सोमबार सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र सुरु नै हुन सकेन् । प्रतिनिधिको विवाद समाधानमा ढिलाइ हुँदा बन्द सत्र सुरु हुन नसकेपछि आजलाई स्थगित गरेर मंगलबार मात्रै सुरु हुने भनिएको छ ।

रास्वपा
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