रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको उम्मेदवारी घोषणा

८ असार, काठमाडौं । रास्वपा नेता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आइतबारदेखि चितवनमा जारी महाधिवेशनमा पोखरेलले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।
आइतबार उद्घाटनसत्र गरेको रास्वपाको महाधिवेशन असार १० गतेसम्म चल्ने छ ।
यसअघि आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशन सोमबार र मंगलबारगरी तीन दिनसम्म चल्ने भनिएको थियो ।
तर, सोमबार सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र सुरु नै हुन सकेन् । प्रतिनिधिको विवाद समाधानमा ढिलाइ हुँदा बन्द सत्र सुरु हुन नसकेपछि आजलाई स्थगित गरेर मंगलबार मात्रै सुरु हुने भनिएको छ ।
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