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सिन्धुपाल्चोकबाट साढे २ करोडको ७७०० भेपसहित एकजना पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते ८:२२

९ असार, काठमाडौं । प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकबाट ठूलो मात्रामा अवैध भेप (विद्युतीय चुरोट)बरामद गरेको छ ।

बाह्रबिसे नगरपालिका-३ खाग्दलबाट अवैध रुपमा ल्याउँदै गरेको ७ हजार ७०० वटा भेपसहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रवक्ता डीएसपी जेसी शाहले जानकारी दिए । बरामद भेपको अनुमानित मूल्य २ करोड ६९ लाख ५० हजार रहेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिका-४ का ३६ वर्षीय रामुकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेको टोलीले श्रेष्ठलाई प्रदेश०३-०१-०२४च९२१९ नम्बरको बोलेरो गाडीसहित नियन्त्रणमा लिएको हो ।

भेप तस्करी विद्युतीय चुरोट
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